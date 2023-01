Essai Routier 2023 Genesis Electrified G80: Un véhicule électrique incognito avec un roulement décevant

Le prix de la Genesis Electrified G80 débute à 105 150 $ au Canada.

La G80 EV est identique de la version à essence.

Un roulement décevant pour une berline de luxe haut de gamme.

La Genesis G80 EV, comme nous l’appellerons, est le VE pour les acheteurs de VE qui veulent un VE pour sa technologie, son efficacité et sa commodité.

À ce stade, la plupart des acheteurs de véhicules électriques veulent que les voisins reconnaissent le fait qu’ils conduisent un VE. C’est une question de statut social, car, soyons honnêtes, les VE sont désespérément chers. Cela n’enlève rien à la pléthore d’avantages associés aux VE, mais c’est plus une opinion qu’un fait. Et c’est très bien ainsi. J’appelle cela (quelqu’un l’a probablement appelé ainsi avant moi) l’effet Prius, où les personnes que l’on voyait conduire l’hybride de Toyota étaient perçues comme étant différentes, ou moralisatrices. Encore une fois, ce n’est pas un fait, juste une opinion.

L’apparence normale

Il n’existe qu’une poignée de VE d’apparence semi-normale sur la route aujourd’hui et elles se limitent essentiellement à la Soul EV, la BMW i4 et la Genesis G80 EV. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime cette voiture.

À côté d’une berline G80 « ordinaire », la version électrifiée est indiscernable. En plissant les yeux et en étudiant la voiture, on finit par s’apercevoir que les roues sont propres à la VE et que la calandre est en fait un bouclier fermé à travers lequel l’air ne circule pas. Mais c’est ici que nous trouvons le port de charge. Il s’agit d’une porte escamotable superbement cachée, mais cela va devenir un problème majeur pour tous ceux qui vivent et voyagent l’hiver avec la voiture.

Si vous possédez une voiture récente équipée d’un grand nombre de capteurs et de caméras à l’avant, vous avez sans doute été informé par la voiture que certaines ou plusieurs fonctions d’aide à la conduite ne sont plus opérationnelles. Cela est presque toujours dû à la neige, à la glace, à la neige fondue ou à une combinaison de ces éléments qui recouvre les capteurs. La même chose se produira pour la porte du port de charge. En bref, c’est un endroit terrible pour lui.

Un habitacle magnifique et luxueux

Cela dit, nous avons conclu sur le nombre de problèmes visuels de la berline Genesis G80 électrifiée 2023. À l’intérieur, et une fois de plus, il n’y a aucun signe révélateur qui indique qu’il s’agit d’un véhicule électrique. En fait, à part le menu « VE » accessible via l’écran tactile de 14,5 pouces, tout le reste est à nouveau une berline G80 « normale ».

Mais, il n’y a rien de vraiment régulier dans l’habitacle de la berline de luxe intermédiaire de Genesis. Comme je l’ai dit dans mon essai de la G80 l’an dernier, l’habitacle témoigne des goûts et de l’approche impeccables du constructeur en matière de luxe, d’artisanat et de souci du détail. Chaque surface est recouverte de cuir souple, de bois véritable et de divers métaux. Étrangement, je n’ai pas réussi à trouver une position de conduite confortable ni même à m’installer confortablement dans le siège à 16 réglages électriques recouvert de cuir Nappa. Rétrospectivement, je pense que cela a beaucoup à voir avec ma plus grande déception à l’égard de cette voiture.

Roulement désenchantant

En tant que Genesis G80 Electrified 2023, je ne m’attends à rien de moins qu’à être dorloté dans le luxe et le confort absolus. Équipée de la suspension à commande électronique avec aperçu de la route, la G80 EV aurait dû offrir une conduite douillette et confortable comme sa cohorte à essence, mais ce n’est pas le cas. Les amortisseurs réglables ne parviennent pas à niveler la surface de la route. En fait, la carrosserie de la G80 se balance et roule beaucoup trop, comme si la suspension et le châssis ne pouvaient pas composer avec le poids du VE. La différence n’est que d’environ 500 livres entre la version V6 AWD et le VE, donc cela ne devrait pas être la raison. Il est intéressant de noter que j’avais constaté que la GV80, plus lourde de 500 livres, se comportait mal également…

Pour ce qui est de l’entrainement électrique, la G80 électrifiée dispose d’une batterie de 87,2 kWh qui, lorsqu’elle est complètement chargée, permet de parcourir 454 km. D’après ma semaine avec la Genesis, je n’ai aucune raison de croire que ce chiffre est exagéré. La recharger avec une borne domestique de niveau 2 nécessitera environ sept heures, ce qui est la norme pour une batterie de cette taille. Comme ce VE est capable d’une charge rapide de niveau 3 (350 kW [800 V]), il passera de 10 % à 80 % en un peu moins de 22 minutes en déplacement. Le freinage par régénération comporte plusieurs modes qui permettront à la voiture de s’arrêter complètement sans utiliser les freins mécaniques.

En ce qui concerne la puissance, la Genesis Electrified G80 2023 comprend une paire de moteurs électriques qui produisent ensemble 365 ch et un couple de 516 lb-pi. Bien qu’elle pèse 5 100 livres, la G80 EV atteint 100 km/h en seulement 4,9 secondes. Elle est donc aussi rapide qu’un véhicule électrique haut de gamme devrait l’être, et elle est livrée avec un certain nombre de modes de conduite pour s’adapter à votre humeur. L’expérience de conduite est complétée par des freins qui fonctionnent bien et une direction qui répond aux sollicitations du conducteur.

C’est une bonne affaire

À 105 150 $, la Genesis Electrified G80 2023 vient avec tout, y compris des portes à fermeture assistée, des sièges chauffants et des sièges avant massants, mais la conduite mal contrôlée la ruine. Même chose pour la porte du port de charge.

Bien qu’il y ait encore peu de VE haut de gamme, c’est-à-dire de voitures, il est difficile d’argumenter contre une Porsche Taycan 4 S à 125 000 $ malgré son niveau d’équipement inférieur et son autonomie plus courte (sur papier). Pour être certain, la Mercedes-Benz EQS n’est pas une remplaçante convenable puisqu’elle coûte presque 45 000 $ et n’est pas plus luxueuse. Nous devrons attendre pour connaître le prix de l’EQE.

Enfin, c’est toujours une occasion rare de conduire un VE qui a l’air normal.