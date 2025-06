Essai des pneus Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 : Une arrivée remarquée

La légendaire gamme Eagle F1 de Goodyear n’a plus besoin de présentation

Conçus pour les VÉ et les véhicules performants — ainsi que ma Golf — ces pneus sont offerts en plus de 100 tailles, de 17 à 23 pouces.

Leur sculpture adaptative, leur design asymétrique et leur stabilité en virage assurent une performance rassurante sur routes mouillées ou sèches.

Le tout dernier pneu d’été ultra haute performance de Goodyear, l’Eagle F1 Asymmetric 6, vient d’être lancé, et honnêtement, j’étais emballé à l’idée de pouvoir l’essayer. Ça m’a rappelé la Corvette C4 1984 et ses pneus d’origine, les Goodyear Eagle ZR « Gatorback ». Ils étaient mentionnés dans l’article sur la toute nouvelle Corvette dans l’édition 1983 du Guide de l’auto (oui, je l’ai encore), et je me souviens avoir trouvé le nom génial.

Ce qui est fou, c’est que ces pneus n’ont à peu près rien en commun avec les nouveaux Eagle F1 UHP (ultra haute performance) d’aujourd’hui, si ce n’est le nom. Cette dernière version a été conçue pour répondre aux besoins de performance des voitures de luxe, des berlines sport, des VUS performants… et de ma Volkswagen Golf Sportwagen 2018 légèrement modifiée.

L’Eagle F1 Asymmetric 6 est proposé en plus de 100 dimensions, allant de 17 à 23 pouces — environ 90 % d’entre elles font 18 pouces et plus. Parfait pour moi, puisque ma Golf chausse du 225/40R18 l’été.

Petite confession pour les curieux : j’ai une obsession pour les pneus et les roues. Ce test m’a poussé à chercher de nouvelles jantes pour la Golf. Comme je l’ai fait à de nombreuses reprises depuis 2007, j’ai contacté mes amis chez Fastco et opté pour un ensemble de Braelin BR14, que j’ai ensuite fait peinturer en or Neodyme Porsche chez mon atelier de carrosserie préféré.

Habituellement, les essais de pneus paraissent à la mi-printemps. Cette année, le tout a commencé un peu plus tard, mais ce n’est pas un problème. Quelques jours après l’installation des roues et pneus, j’ai roulé près de 400 km (raison pour laquelle la VW est un peu sale). J’ai rapidement remarqué à quel point la voiture était stable sur l’autoroute, grâce à la nervure centrale continue du pneu. Et j’ai tout de suite senti la rigidité de l’épaulement externe dans les courbes d’entrée et de sortie d’autoroute. Le flanc rigide améliore aussi la précision et la réactivité de la direction. En quelques minutes, je retombais amoureux de ma Golf. Voilà la magie d’un bon pneu.

Un excellent pneu engage sans punir. Le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 est doté d’un composé adaptatif qui reste souple dans diverses températures, maximisant ainsi le contact avec la chaussée, ce qui améliore l’adhérence, le freinage et le confort. Par ailleurs, le bruit de roulement et les secousses sont restés faibles, même sur des surfaces plus rugueuses.

L’été s’annonce prometteur, tout comme ma Golf Sportwagen, que je conduis plus souvent qu’à l’habitude, peu importe quel véhicule d’essai se trouve dans mon entrée. C’est franchement bon signe.

Je reviendrai au début de l’automne avec une mise à jour et une conclusion à propos de mon essai des pneus Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6.