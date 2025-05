Goodyear lance le pneu Eagle F1 Asymmetric 6 sur le marché nord-américain

Goodyear élargit son offre de pneus été ultra haute performance avec le nouveau Eagle F1 Asymmetric 6 compatible avec les VÉ

L’Eagle F1 Asymmetric 6 propose une adhérence adaptative, une tenue de route sur sol sec et mouillé et une conception pensée pour les véhicules électriques.

Il est offert avec la technologie SoundComfort pour réduire le bruit et le système d’étanchéité automatique SealTech.

Destiné aux véhicules de luxe et VUS de performance, il est proposé en plus de 100 dimensions, principalement 18 po et plus.

Goodyear a dévoilé son plus récent pneu été ultra haute performance, le Eagle F1 Asymmetric 6, désormais offert au Canada et aux États-Unis. Couronné « Gagnant des essais 2025 » par le magazine AutoBild, ce pneu vise les conducteurs de berlines haut de gamme, voitures sport, VUS et véhicules électriques.

Le Eagle F1 Asymmetric 6 est conçu pour offrir une excellente traction et un contrôle optimal, tant sur chaussée sèche que mouillée. Sa gomme adaptative maximise le contact avec la route en demeurant souple malgré les variations de température, ce qui améliore l’adhérence et les distances de freinage. Le design de la bande de roulement s’adapte aussi aux virages, à l’accélération et au freinage pour une stabilité accrue.

Le motif asymétrique de la semelle favorise la réactivité à haute vitesse et la traction latérale. L’épaule extérieure rigide assure une bonne adhérence en virage sec, tandis que la partie intérieure évacue efficacement l’eau pour réduire les risques d’aquaplanage. Une nervure centrale continue améliore la stabilité en ligne droite.

Certaines dimensions sont offertes avec la technologie SoundComfort de Goodyear. Elle intègre une couche de mousse de polyuréthane à l’intérieur du pneu, ce qui réduit les vibrations et peut diminuer le bruit de roulement dans l’habitacle jusqu’à 50 %, selon le véhicule. D’autres versions incluent la technologie SealTech, qui colmate automatiquement les perforations jusqu’à 5 mm de diamètre dans la bande de roulement, limitant ainsi les besoins d’assistance routière immédiate.

Le Eagle F1 Asymmetric 6 est aussi pensé pour les véhicules électriques et hybrides. Il propose une capacité de charge élevée et une faible résistance au roulement pour favoriser l’autonomie et l’efficacité énergétique. La structure de la bande de roulement et le renfort des flancs permettent de mieux gérer le couple instantané typique des groupes motopropulseurs électriques.

Plus de 100 dimensions sont offertes pour le marché nord-américain, allant de 17 à 23 pouces de diamètre. Environ 90 % de ces dimensions sont de 18 pouces ou plus, reflet de la popularité croissante des grandes roues dans les segments VUS et performance. Le pneu est compatible avec plusieurs modèles, dont les BMW M3, M4, X3, X5 et X6; Audi A4, S4, A5, S5; Mercedes-Benz Classe C; Porsche Macan et Cayenne; ainsi que la Tesla Model S.

Le pneu est assorti d’une garantie limitée de 50 000 kilomètres sur la durée de vie de la bande de roulement et d’une garantie de satisfaction de 60 jours. Il est maintenant en vente chez les détaillants Goodyear autorisés à travers le Canada et les États-Unis.