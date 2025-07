Essai de pneu Hankook iON evo AS SUV première mise à jour: les pneus pour VÉ doivent tout faire

Les Hankook iON evo AS SUV relèvent les défis de poids, de puissance et de silence des véhicules électriques modernes.

Conçus pour les VÉ, ces pneus augmentent l’autonomie, réduisent le bruit et adhèrent sous le couple électrique élevé.

Équipement d’origine sur les Lucid Gravity et Hyundai Ioniq 9, preuve d’une conception sérieusement axée sur les VÉ.

Une vibration inattendue et une vérification subséquente ont démontré que les pneus n’étaient pas en cause.

La gamme iON a un objectif : tout faire pour les VÉ. Quand j’en ai entendu parler pour la première fois, j’ai été intrigué par les spécifications et curieux de voir si elles tiendraient leurs promesses. Après environ 4 500 km parcourus avec ces pneus montés sur des roues Fast Wheels EV01 installées sur mon Kia EV9 2025, je peux dire qu’ils sont impressionnants.

Ce qui rend les iON evo AS SUV si intéressants, c’est toute l’ingénierie qu’ils renferment. La technologie EVolution de Hankook mise sur des composés écologiques à forte teneur en silice qui favorisent une usure uniforme de la bande de roulement tout en réduisant la résistance au roulement, ce qui peut prolonger l’autonomie précieuse de la batterie. Ces pneus intègrent aussi la technologie robuste EV Contour qui renforce la rigidité latérale et en virage. C’est essentiel quand ton VUS pèse près de 6 000 livres et transmet 516 lb-pi de couple directement aux roues.

Je suis un conducteur agressif et je m’attends à ce que les pneus réagissent à la moindre de mes sollicitations. Certes, l’EV9 n’est pas le roi de l’agilité, mais dans la limite du raisonnable, j’exige une direction précise et une adhérence solide au freinage comme à l’accélération. Les pneus iON evo AS SUV sont, en clair, parfois malmenés. Mais ils ne semblent pas affectés par la tâche, sauf peut-être sur un point.

Avec le temps, l’EV9 a développé une légère vibration sur l’autoroute — rien de grave, mais à partir de 110 km/h, le volant se mettait visiblement à trembler. J’ai consulté quelques experts en pneus qui m’ont expliqué que certains pneus conçus pour les VÉ sont dotés de matériaux absorbant le bruit à l’intérieur qui peut parfois se détacher et causer des vibrations. Selon eux, les Hankook ne présentaient pas ce genre de problème.

Ils avaient raison : après avoir fait démonter, inspecter et rebalancer les pneus, il n’y avait rien à signaler du côté des iON evo AS SUV. Bonne nouvelle, la vibration a disparu. Je soupçonne qu’un pneu ait pu légèrement bouger sur la jante sous des charges répétées — peut-être d’à peine un quart de degré — ce qui aurait suffi à créer un déséquilibre.

Je vais donc continuer à accumuler les kilomètres dans les prochains mois. J’ai hâte de voir si la vibration reviendra (je ne compte pas changer ma façon de conduire) et de continuer à profiter du faible niveau de bruit et de vibrations. Prochaine étape : découvrir si la combinaison roues-pneus aidera à compenser la perte d’autonomie causée par le coffre de toit. À suivre.