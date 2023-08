Electrogenic dévoile une Rolls-Royce Phantom II de 1929 convertie en véhicule électrique

Electrogenic, spécialiste de la conversion en VÉ basée au Royaume-Uni, présente sa conversion complexe d’une Rolls-Royce Phantom II de 1929 en un véhicule électrique.

• Electrogenic présente sa conversion de voiture classique la plus complexe jusqu’à ce jour : une Rolls-Royce Phantom II de 1929 transformée en VÉ.

• Le Phantom II VÉ intègre une batterie de 93 kWh et délivre une puissance de 201 chevaux et un couple de 310 Nm.

• Malgré son âge, le Phantom II VÉ offre une autonomie de 241 kilomètres.

Le spécialiste de la conversion en VÉ, Electrogenic, a dévoilé sa plus récente réalisation – la conversion d’une Rolls-Royce Phantom II de 1929 en véhicule électrique. Reconnue pour son expertise dans la transformation de voitures classiques en véhicules électriques modernes, l’entreprise basée au Royaume-Uni a présenté sa conversion la plus complexe à ce jour avec ce modèle historique de Rolls-Royce.

Electrogenic s’est forgé une réputation grâce à sa technologie électrique développée à l’interne qu’elle applique aux véhicules classiques tout en préservant leur design d’origine. Après s’être concentrée sur l’électrification de véhicules tels que les Land Rover Defenders et les Land Rover Series 1, l’entreprise a introduit plus tôt cette année une conversion unique de la Jaguar E-Type en utilisant son kit de conversion exclusif.

Aujourd’hui, Electrogenic franchit une étape encore plus audacieuse dans son histoire en transformant la Rolls-Royce Phantom II en véhicule électrique. Ce VÉ a été commandé par un collectionneur privé qui priorise l’éco-responsabilité et a fait ses débuts lors de l’événement prestigieux Salon Privé au Royaume-Uni, dédié à la présentation de véhicules de luxe et hautes performances.

Parmi les 1 681 unités de Phantom II produites par Rolls-Royce entre 1920 et 1935, une seule bénéficie de la technologie VÉ d’Electrogenic. La conversion a conservé l’architecture et la structure d’origine du véhicule tout en intégrant une batterie de 93 kWh. Alimentant un moteur électrique unique via une transmission directe à une vitesse personnalisée, le système délivre 201 chevaux de puissance et un couple de 310 Nm.

Electrogenic a relevé les défis posés par l’âge de la Phantom II en concevant des améliorations subtiles correspondant à son style de conversion en VÉ. Par exemple, l’indicateur de carburant a été remplacée par un indicateur de charge à LED, et d’autres indicateurs ont été adaptés pour afficher des informations pertinentes sur le VÉ.

Malgré le design presque centenaire, Electrogenic a réussi à obtenir des performances impressionnantes, le véhicule offrant une autonomie allant jusqu’à 241 kilomètres. Steve Drummond, directeur d’Electrogenic, a mis en avant la complexité et le succès du projet, louant le dévouement de l’équipe pour moderniser ce véhicule historique.