Devriez-vous acheter une Polestar 2 Long Range Single Motor FWD 2023?

Nous jetons un coup d’oeil aux raisons pourquoi vous devriez acheter une Polestar 2 2023, spécifiquement la version d’entrée de gamme Long Range Single Motor à traction.

La version Polestar 2 Long Range Single Motor a été introduite l’année dernière en tant que nouveau modèle d’entrée de gamme de la famille Polestar 2. Dans le processus, Polestar a considérablement révisé le prix de son modèle Polestar 2, offrant la version à traction intégrale pour moins de 60 000 $ et garantissant qu’une version entièrement chargée plafonnait à peu près au même prix que celui que vous avez payé pour une Polestar 2 de base en 2021.

Aussi frustrant que cela ait dû être pour les premiers acheteurs de la Polestar 2, c’était nécessaire. La première Polestar 2 était beaucoup trop chère par rapport à ce que vous pouviez obtenir dans une Tesla Model 3. Plus important encore, la 2 n’était pas éligible aux remises révisées fédérales et provinciales pour les véhicules électriques dans sa forme précédente.

La Polestar 2 Single Motor 2023 commence à 53 950 $, ce qui le rend admissible au montant maximal de tous les programmes de rabais au Canada. Même si vous cochez toutes les cases d’options, vous paierez moins de 60 000 $. Si vous êtes dans une province qui offre ses propres remises parallèlement aux incitatifs du programme canadien iZEV, vous paierez environ 50 000 $ ou moins pour votre Polestar 2 Long Range Single Motor. Au Québec, la Polestar 2 a droit à jusqu’à 7 000$ supplémentaire, soit un rabais de 12 000 $.

La version Long Range Single Motor de la gamme Polestar 2 a une autonomie de 434 kilomètres à partir d’une batterie de 78 kWh, la plus grande autonomie de tous les modèles Polestar 2 2023. La différence n’est pas si importante puisque les versions Dual Motor offrent 418 kilomètres. La Polestar 2 d’entrée de gamme est également à traction, n’ayant qu’un seul moteur alimentant l’essieu avant, comme son nom l’indique.

La performance est la différence la plus significative entre cette version et les versions Dual Motor AWD. Enlever un moteur électrique réduit la puissance à 231 chevaux et 243 lb-pi de couple pour la version à moteur unique. Cela se traduit par un temps de 0 à 100 km/h de plus de 7 secondes. Les versions Dual Motor AWD offrent beaucoup plus de punch. Les deux délivrent plus de 400 chevaux et atteignent 100 km/h en 4,5 secondes et 4,2 secondes pour les versions Dual Motor AWD et Dual Motor AWD avec ensemble Performance, respectivement.

Vous paierez 5 000 $ de moins pour un modèle Polestar 2 Long Range Single Motor FWD, mais est-ce suffisant pour justifier la baisse de performance? Si vous vous souciez avant tout de l’autonomie, peut-être. C’est ce que nous examinons ci-dessous, d’abord en examinant pourquoi vous pourriez vouloir acheter une Polestar 2 Single Motor FWD 2023.

Pourquoi devriez-vous acheter une Polestar 2 Long Range Single Motor FWD 2023?

Nous examinons ici ce que la Polestar 2 Long Range Single Motor FWD 2023 fait de mieux et pourquoi elle vaut la peine d’être achetée.

Unique et différent

La Polestar 2 existe depuis quelques années, mais elle n’est toujours pas courante sur les routes. Alors que la Tesla Model 3 est maintenant aussi ordinaire qu’une Honda Civic, la Polestar 2 reste unique et distincte, offrant à ses propriétaires un véhicule que nous ne voyons pas tous les jours. Cela peut vous importer ou non, mais pour tous ceux et celles qui recherchent un véhicule électrique différent, le Polestar est essentiellement la seule option restante dans cette gamme de prix.

Conduite confortable

L’élément le plus intéressant de la Polestar 2 est le confort qu’elle procure. L’ADN et la personnalité de Volvo sont évidents sur la route. La 2 est silencieuse et fait un excellent travail pour absorber les nids-de-poule et les bosses sur la route, même avec les roues plus grandes. A l’intérieur, la qualité des matériaux se démarque, tout comme le design de la planche de bord. Il y a une sensation de qualité supérieure à l’intérieur du cockpit, et une fois que vous prenez la route, le luxe continue.

Comparée à la Tesla Model 3, la Polestar 2 semble plus luxueuse et haut de gamme. Elle est à égalité avec la BMW i4 dans ce domaine et plus confortable que la Tesla et la BMW sur la route.

Autonomie correcte pour le prix

La Polestar 2 Long Range Single Motor 2023 vous offre une autonomie de 434 kilomètres. C’est plus que suffisant pour la plupart des acheteurs. En hiver, l’autonomie reste supérieure à 300 kilomètres, ce qui est correct pour un véhicule électrique de ce segment. De plus, la Polestar 2 se recharge jusqu’à 150 kW, vous offrant une autonomie de 80 % en 35 minutes environ. Vous pouvez recharger chez vous jusqu’à 11 kW et retrouver une autonomie complète en 8 heures environ.

En d’autres termes, l’autonomie est attrayante et la capacité de recharge est bonne. La version à traction de la gamme Polestar 2 se distingue dans les deux domaines, offrant aux acheteurs de véhicules électriques la liberté qu’ils souhaitent et la capacité de recharge dont ils ont besoin.

Traction

Un véhicule à traction intégrale vous offrira toujours les meilleures performances lorsque vous êtes coincé dans une tempête de neige ou que vous conduisez sur des routes enneigées ou glacées. Cependant, un véhicule à traction comme le Polestar 2 Long Range Single Motor avec de bons pneus d’hiver fera très bien l’affaire. Nous prendrions ça bien avant une Model 3 ou BMW i4 à propulsion, du moins lors de la conduite en hiver.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter la Polestar 2 Long Range Single Motor FWD 2023

Voyons maintenant quelques raisons pour lesquelles vous ne voudriez pas acheter la Polestar 2 à moteur simple, à commencer par ses performances.

Les performances sont aux mieux médiocres

La Polestar 2 Long Range Single Motor 2023 n’est pas un véhicule électrique rapide. Elle n’est même pas aussi rapide que certaines berlines compactes ordinaires à essence. Les 231 chevaux sous votre pied droit semblent endormis la plupart du temps, un contraste frappant avec la plupart des véhicules électriques qui bondissent vers l’avant sans hésitation lorsque vous accélérez. La version à moteur unique n’est pas seulement lente par rapport aux versions à double moteur; elle est lente par rapport à une Chevrolet Bolt ou une Hyundai IONIQ 5. Vous auriez raison de vouloir un véhicule électrique plus dynamique pour ce que vous payez.

Les performances de la version Single Motor sont encore plus décevantes si l’on considère que pour 5 000 $ de plus, on peut obtenir une Polestar 2 de 408 chevaux qui atteint 100 km/h en 4,5 secondes. Cela nous amène à notre deuxième point.

Pas assez d’économies par rapport aux versions à traction intégrale

Il n’y a pas assez d’écart de prix entre la Polestar 2 Long Range Single Motor FWD et les versions AWD proposées par Polestar. Non seulement les performances manquent considérablement dans le modèle d’entrée de gamme, mais vous n’êtes qu’à 5 000 $ de la stabilité, de la confiance et du plaisir de conduite supplémentaires de la traction intégrale. En fin de compte, la version à moteur unique est lente, et lorsque vous serez coincé sur une pente en février, vous vous demanderez sans aucun doute pourquoi vous n’avez pas déboursé l’argent supplémentaire.

Système d’infodivertissement frustrant

Ce point s’applique à tous les modèles Polestar 2. Le système d’infodivertissement est basé sur la technologie multimédia de Volvo et, comme dans tous les modèles Volvo, il est frustrant et difficile à utiliser. Même une fois que vous vous êtes habitué à où tout se trouve, vous devez toujours naviguer dans plusieurs menus pour régler les fonctions que vous utilisez tous les jours comme la climatisation et l’audio. De plus, il est impossible d’utiliser le système avec des gants en hiver. Dans l’ensemble, on met l’accent sur le style bien avant la facilité d’utilisation.

Intérieur exigu

La Polestar 2 offre un espace décent à l’avant, mais les sièges arrière sont exigus et ne sont certainement pas adaptés aux sièges d’enfant. La ligne de toit basse rend les entrées et sorties précaires et il y a peu d’espace pour les jambes pour les adolescents ou les adultes. Malgré son espace de chargement correct, la Polestar 2 n’est pas un véhicule familial.

Conclusion

La Polestar 2 2023 a beaucoup à offrir, mais la plupart des avantages de ce modèle se retrouvent dans les versions à traction intégrale. Le modèle d’entrée de gamme à moteur unique ne vous offre pas suffisamment d’incitation financière ou suffisamment d’autonomie supplémentaire pour justifier les compromis sur les performances et la stabilité hivernale.