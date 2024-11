Devriez-vous acheter un Hyundai Santa Fe 2.5T 2024 ?

Je dois admettre que j’ai dû y regarder à deux fois lorsque j’ai vu le nouveau Santa Fe pour la première fois. Je me suis demandé si Ford avait secrètement ressuscité le Flex. La silhouette rectangulaire et l’arrière carré m’ont convaincu que les designers de Hyundai devaient être nostalgiques de l’expérience disparue de Ford en matière de « familiale combinée à un VUS ». Mais voilà : après une semaine à vivre avec, ce gros charmeur a commencé à faire sa magie sur moi. Enfin, surtout. Ce derrière ne gagne toujours aucun concours de beauté dans mon livre, mais j’en suis venu à apprécier la méthode derrière ce que je pensais au départ être de la folie. Au-delà de cette apparence distinctive, il y a beaucoup de choses à découvrir ici, alors allons-y.

Principaux faits concernant le Hyundai Santa Fe 2.5T 2024

Le Hyundai Santa Fe 2024 a subi une transformation significative. Cette refonte audacieuse présente une silhouette robuste et caissonnée qui donne la priorité à la fonctionnalité. Son empattement plus long offre un habitacle plus spacieux et comprend même une troisième rangée, ce qui le rend pratique pour les familles. Le hayon arrière a été conçu pour créer un espace semblable à une terrasse, idéal pour les pique-niques à l’arrière ou les installations de camping.

L’intérieur du Santa Fe présente un agencement frais et épuré, moderne et pratique. L’écran panoramique incurvé se démarque, combinant de manière transparente le groupe de jauges numériques de 12,3 pouces et l’écran d’Infodivertissement. Hyundai n’a pas non plus lésiné sur les détails écologiques : les matériaux de l’habitacle incluent des éléments recyclés pour une touche de durabilité. Vous bénéficiez également d’Apple CarPlay et d’Android Auto sans fil, ainsi que de mises à jour en temps réel pour que tout fonctionne parfaitement.

Sur le plan des performances, le Santa Fe est propulsé par un moteur turbocompressé de 2,5 litres qui développe 277 chevaux et 311 lb-pi de couple. Il est suffisamment réactif pour la conduite en ville et suffisamment détendu pour les longues croisières sur autoroute. Si l’économie de carburant est une préoccupation, une version hybride est également disponible, qui promet un meilleur kilométrage.

Pourquoi vous devriez acheter le Hyundai Santa Fe 2.5T 2024

C’est comme un couteau suisse sur roues : le design carré n’est pas seulement destiné au look, il est incroyablement pratique. Besoin de transporter un petit magasin de meubles contenant des boîtes IKEA ? Les 1 148 litres d’espace de chargement (derrière la 2e rangée) sont là pour vous. La grande ouverture du hayon signifie que vous n’aurez pas besoin d’un diplôme en géométrie pour savoir comment charger cette table à café

Des solutions de rangement que Marie Kondo adorerait : Les architectes d'intérieur devaient être des fanatiques de l'organisation. La console centrale est dotée d'une étagère amovible si astucieuse que je me suis surpris à la réorganiser pour le plaisir. Oui, je sais ce que cela peut donner, mais croyez-moi, c'est étrangement satisfaisant.

Une technologie qui a du sens : Les fonctions sans fil Android Auto et Apple CarPlay ne sont pas seulement de série, elles sont rapides comme l'éclair et fiables. Le chargeur sans fil ne manque jamais et j'aime la facilité avec laquelle vous pouvez personnaliser les modes de conduite et les paramètres du véhicule. C'est rafraîchissant de voir une technologie qui fonctionne sans les maux de tête habituels.

Il roule comme sur un nuage : Malgré les grandes roues (21 pouces) de mon modèle d'essai, il glisse sur les bosses comme si elles n'existaient pas. La direction est naturelle, ni trop légère, ni trop lourde. Boucle d'or serait d'accord.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter le Hyundai Santa Fe 2.5T 2024

La démocratie des commandes de climatisation n’existe pas : Si vous avez des passagers à l’arrière qui ont des opinions bien arrêtées, ils n’ont pas de chance. Les commandes de climatisation sont une dictature à l’avant, ce qui peut donner lieu à des discussions familiales intéressantes lors des voyages en voiture.

Cette troisième rangée est… douillet : Et par douillet, je veux dire qu'il convient mieux aux petits humains ou aux adultes très compréhensifs qui tirent la courte paille. Disons simplement que si vous prévoyez de l'utiliser régulièrement pour une personne de plus de 12 ans, vous devriez revoir votre stratégie.

Jouer à « Tapez sur l'icône minuscule » : L'interface de la climatisation ressemble à un jeu de clics de précision auquel personne n'a demandé à jouer. Ce n'est pas exactement ce que vous voulez faire lorsque vous vous engagez sur l'autoroute.

Assoiffé : Au cours de ma semaine avec le Santa Fe, il a développé un certain appétit pour le carburant – 12,9 L/100 km pour être exact. C'est… pas terrible. Le poids supplémentaire dû à la refonte se fait sentir à la pompe.

Pas votre meilleur compagnon de remorquage : Avec une capacité de remorquage de 3 500 lb seulement (4 500 lb si vous optez pour la version XRT), la 2.5T n'atteint pas le 5 000 lb de plusieurs concurrents. Si vous avez l'intention de transporter quelque chose de substantiel, vous devriez peut-être magasiner ailleurs.

Conclusion

Alors, devriez-vous signer sur la ligne pointillée pour un Hyundai Santa Fe 2.5T 2024 ? Eh bien, si vous êtes à la recherche d’un VUS couteau suisse qui privilégie l’espace et le confort aux prétentions sportives, il pourrait bien être votre tasse de thé. La technologie est solide, l’intérieur est astucieux, et il a suffisamment de personnalité pour se démarquer dans la mer infinie des multisegments au look générique.

Mais – et n’y a-t-il pas toujours un mais ? – vous devrez faire la paix avec ses habitudes assoiffées et accepter que la troisième rangée soit plus une fonction d’utilisation occasionnelle qu’une solution d’assise permanente. Si l’économie de carburant vous empêche de dormir, vous devriez peut-être jeter un coup d’œil à la version hybride. Si vous n’êtes pas convaincu par la révolution rectangulaire de son design, il existe de nombreuses options au style plus traditionnel, et si vous voulez rester dans la famille Hyundai, le Palisade, au style plus conventionnel, pourrait être à votre goût.

En fin de compte, le Santa Fe est comme cet ami qui se présente à la fête dans une tenue extravagante, mais qui finit par être la personne la plus utile. Bien sûr, il faut un peu de temps pour s’y habituer, mais sous cette apparence audacieuse se cache un VUS véritablement pratique et bien pensé.