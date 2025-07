Devriez-vous acheter un Chevrolet Equinox 2025?

Le Chevrolet Equinox a longtemps été un figurant dans le segment des VUS compacts, non pas parce qu’il était très mauvais, mais plutôt car il n’arrivait pas à se faire valoir parmi une foule de compétiteurs plus jolis, plus raffinés, plus économiques, plus modernes, et souvent plus abordables.

Depuis un peu plus d’un an, l’Equinox à essence doit même évoluer dans l’ombre de l’Equinox EV, un petit multisegment électrique, fort populaire au Québec, avec qui il ne partage que le nom.

Pour tenter de renverser cette tendance, Chevrolet a offert une refonte complète à ce modèle en 2025, lui donnant notamment un style plus robuste inspiré du Traverse.

Faits saillants sur l’Equinox 2025

Bien que la carrosserie soit toute nouvelle, la mécanique est reconduite sans grand changements. Cela signifie que le Chevrolet Equinox 2025 est toujours animé par un moteur à quatre cylindres turbo compressé de 1,5 litres qui développe 175 chevaux et 184 lb-pi de couple avec la traction avant de série, ou 203 lb-pi avec la traction intégrale disponible. Le premier rouage est accouplé à une boite de vitesse CVT alors que le deuxième fait équipe avec une nouvelle boite automatique à 8 rapports.

Trois niveaux d’équipement sont offerts sur le marché canadien : LT, Activ et RS.

Le premier, disponible à partir de 36 733 $, présente un style assez conservateur notamment grâce à une grille de calandre chromée et des jantes en alliage argentées de 17 pouces, en plus d’un équipement relativement complet pour un modèle d’entrée de gamme.

Les versions Activ et RS, offertes au même prix de 43 833 $, disposent d’un équipement encore plus complet (incluant la traction intégrale) et se distinguent par leur apparence. L’Activ joue la carte aventurière, avec ses pneus plus épais et sa grille noire étendue vers le bas, alors que le RS se veut plus dynamique et sophistiqué, avec notamment des jantes plus agressives et un bouclier retravaillé.

Le modèle mis à l’essai était un RS équipé de plusieurs groupes d’option qui portaient la facture à un peu plus de 47 000 $.

Pourquoi acheter un Chevrolet Equinox 2025?

1- Un design réussi

Bien sûr, la beauté est subjective, mais force est d’admettre que les designers de Chevrolet ont fait du bon boulot avec le nouvel Equinox, qui est beaucoup plus attrayant que son prédécesseur. Tout comme son grand frère, le Traverse, l’Equinox 2025 adopte des formes carrées, des blocs optiques séparés à l’avant, et des feux arrière dont la partie extérieure tourne vers le bas. Cette refonte fait clairement effet puisque j’ai reçu des commentaires positifs de plusieurs personnes au sujet du style de l’Equinox pendant mon essai.

2- Un intérieur au goût du jour

Le Chevrolet Equinox 2025 ne se contente pas d’offrir un extérieur révisé puisqu’il dispose aussi d’un intérieur moderne et de belle facture. Les écrans de 11 et 11,3 pouces sont bien intégrés à la planche de bord, hautement configurables, et leurs graphiques sont de bonne qualité. Le système d’info divertissement inclus d’ailleurs la suite Google intégrée, dont Google Maps, qui peut être affiché dans le combiné d’instrument. Un bon point aussi pour la console centrale bien conçue qui place de multiples espaces de rangement à portée de la main. Notre version RS ajoute une touche de vie avec ses nombreux éléments contrastants rouges sur les sièges et le tableau de bord.

3- Un confort de bon niveau

Une autre raison de choisir le nouvel Equinox est son confort général relevé. S’il n’offre pas les meilleurs sièges ni la meilleure suspension du segment, leur combinaison parvient tout de même à rendre les trajets quotidiens et les longues heures d’autoroute plus agréable en absorbant bien les imperfections de la chaussé. De plus, le plancher et les assises sont pile à la bonne hauteur pour permettre de se glisser à bord sans devoir se pencher ou s’étirer.

4- Une utilisation de l’espace efficace

Grâce à son profil plus carré, l’Equinox 2025 bénéficie d’une bonne utilisation de l’espace à l’intérieur, notamment à l’arrière, ou le plancher est complètement plat, chose rare pour un véhicule non pourvu d’une mécanique électrique. Le compartiment à bagage est aussi très utilisable en raison de ses formes régulières, bien que ses dimensions soient parmi les plus petites du segment, sur papier.

5- Un équipement complet

Comme mentionné plus tôt, le Chevrolet Equinox 2025 vient d’office avec une longue liste de caractéristiques qui sont souvent optionnelles chez les compétiteurs. Par exemple, tous les Equinox comprennent des sièges avant et un volant chauffants, des éclairages extérieurs entièrement à DEL, le démarrage à distance, la connectivité 5G avec services OnStar, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que la suite d’assistance à la conduite du constructeur. Notre modèle à l’essai ajoutait notamment des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, des essuie-glace automatiques, un hayon électrique, un toit panoramique et un rétroviseur central numérique, entre autres.

Pourquoi ne pas acheter un Chevrolet Equinox 2025?

1- Une mécanique dépassée

Le plus grand défaut de l’Equinox 2025 est sa mécanique qui est déjà dépassée par pratiquement tous ses concurrents. En effet, Chevrolet a conservé le même moteur turbocompressé de 1,5 L qui équipait la génération précédente. Ce petit moulin manque de raffinement car il gémit et vibre de façon peu agréable dès qu’on le pousse un peu, ce qui est souvent le cas compte tenu de ses performances modestes. La nouvelle boite automatique à 8 rapports fait généralement du bon travail, sauf à froid, ou les changements de vitesse sont souvent saccadés. De plus, la consommation de carburant n’est pas remarquable, puisque j’ai réalisé une moyenne de 8,5 L/100 km malgré une conduite presque entièrement sur autoroute et en campagne.

2- Une traction intégrale sur demande seulement

General Motors continue de s’entêter à offrir un système de traction intégrale qui doit être enclenché manuellement par le conducteur plutôt qu’un système automatique, comme tous ses compétiteurs. Cela peut rendre la conduite inutilement dangereuse en hiver si l’on oublie d’appuyer sur le bouton ou de sélectionner le mode neige. Même sur le bitume sec, il est étonnamment facile de faire patiner les roues avant en mode 2WD. C’est d’autant plus gênant que Chevrolet demande un supplément de 2 300 $ pour cette caractéristique sur l’Equinox LT.

3- Un comportement routier peu inspirant

Le confort moelleux de l’Equinox se paie malheureusement par une tenue de route peu inspirante. Si les acheteurs type de ce modèle ne recherchent généralement pas un comportement routier sportif, d’autres VUS compacts prennent les virages avec plus d’assurance sans sacrifier le confort des occupants pour autant. Conduire l’Equinox n’est pas désagréable, mais comme le moteur, la tenue de route incite à une conduite plus calme.

4- Pas les technologies les plus conviviales

Si on apprécie la qualité graphique et les multiples réglages des écrans, on aimerait aussi qu’ils soient plus faciles à utiliser en conduisant. Par exemple, on doit fouiller dans les menus de l’écran central pour modifier l’affichage de l’ordinateur de bord et certains icones sont plutôt petits. Bien que plusieurs contrôles physiques subsistent, notamment pour la climatisation, certains autres ont été inexplicablement intégrés au panneau tactile, comme celui pour les phares.

5- Pas la meilleure valeur

Lorsqu’on regarde l’échelle des prix, on constate que le Chevrolet Equinox 2025 n’est pas nécessairement une aubaine. En effet, son prix de départ de 36 733 $ semble aligné à celui de ses rivaux jusqu’à ce qu’on se souvienne qu’il n’inclut pas la traction intégrale, souvent proposée de série ailleurs dans l’industrie. Offert à partir de 39 033 $, l’Equinox LT AWD est donc de 2 000 à 3 000 $ plus dispendieux que les versions AWD de base des Toyota RAV4, Ford Escape, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Nissan Rogue et Subaru Forester. Comme mentionné précédement, l’Equinox LT justifie en partie cette facture plus élevé avec un équipement complet, mais une version moins dispendieuse aurait tout de même été appréciée.

Conclusion

Le Chevrolet Equinox 2025 est incontestablement un meilleur véhicule que celui qu’il remplace, mais ce n’est pas suffisant pour le rendre réellement compétitif avec des rivaux bien établis tels que les Toyota RAV4, Hyundai Tucson et Honda CR-V. Si ses faiblesses ne sont pas majeures, son prix élevé les rend plus difficiles à pardonner. Donc, si vous adorer le style du nouvel Equinox et que vos appréciez une conduite plus tranquille, il pourra vous satisfaire, mais sinon, vous pouvez trouver mieux ailleurs.