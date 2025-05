Devriez-vous acheter le Subaru Outback 2025?

Les familiales, c’est mon langage de l’amour automobile. J’en ai deux dans mon entrée et j’ai déjà possédé une Outback, alors autant dire que cette Subaru surélevée a une place spéciale dans mon cœur. Maintenant avec trois enfants à bord, j’ai passé une semaine avec la version haut de gamme Premier XT pour répondre à une question essentielle : si les rumeurs sont vraies et que l’Outback deviendra un VUS plus conventionnel en 2026, cette édition 2025 mérite-t-elle qu’on saute dessus avant qu’il ne soit trop tard?

Habillée en noir cristal lustré avec un habitacle garni de cuir Nappa, l’Outback Premier XT murmure le luxe tout en promettant l’aventure grâce à sa généreuse garde au sol. C’est un peu comme porter des bottes de rando avec un veston bien taillé : pratique, raffiné, et prêt à tout. Mais dans un marché saturé de multisegments anonymes, la recette unique de Subaru a-t-elle encore sa place?

Ce qu’il faut savoir sur le Subaru Outback 2025

L’Outback 2025 repose sur la plateforme globale de Subaru introduite récemment. Elle présente un design extérieur musclé avec des moulures robustes et des barres de toit de série avec longerons rabattables intégrés. Sous le capot de la version XT, on retrouve un moteur turbo à injection directe de 2,4 litres (260 ch / 277 lb-pi), livré exclusivement avec une CVT Lineartronic et le rouage intégral symétrique à prise constante de Subaru. La consommation est de 10,6/8,1 L/100 km (ville/route).

L’habitacle de la version Premier XT comprend un écran tactile de 11,6 pouces avec navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu’un système audio Harman Kardon à 12 haut-parleurs. L’espace de chargement est de 920 litres derrière les sièges arrière, extensible à 2 144 litres avec les dossiers rabattus. Les sièges avant ventilés en cuir Nappa, le siège conducteur à 12 réglages avec mémoire et les sièges chauffants avant et arrière ajoutent une touche de confort haut de gamme.

Côté sécurité, on retrouve la dernière version du système EyeSight avec direction d’évitement d’urgence, maintien de voie, freinage automatique en marche arrière, surveillance des angles morts et alerte de circulation transversale arrière. Le tout est complété par le système STARLINK avec services connectés gratuits pendant trois ans.

Pourquoi acheter le Subaru Outback 2025

Polyvalent en toute saison, sur toute surface : Avec 220 mm de garde au sol et un rouage intégral intelligent, l’Outback passe partout — sur les chemins forestiers ou dans une ruelle enneigée de Montréal. Il combine les avantages d’un utilitaire et d’une voiture, avec un comportement routier qui reste étonnamment fluide.

Le turbo qui change tout : Le moteur XT transforme complètement l'expérience. Contrairement au moteur de base un peu paresseux, le 2,4 L turbo offre des accélérations franches et une réserve de couple bienvenue dans les montées ou lors des dépassements. Même chargé à bloc, il ne donne jamais l'impression de peiner.

Le luxe sans les fla-fla : Les sièges en cuir Nappa, le roulement soyeux et l'insonorisation bien dosée rendent les longs trajets très confortables. On ne flotte pas, mais on ne se fait pas brasser non plus. C'est un équilibre rare dans ce segment.

L'hiver, aucun stress : Contrairement à d'autres VUS où le conducteur doit doser les pédales sur une surface glissante, l'Outback gère ça tout seul. Traction, stabilité et aplomb — c'est une tranquillité d'esprit que peu de véhicules offrent de manière aussi naturelle.

L'aspect pratique d'une familiale : Le plancher de chargement bas facilite le transport d'objets lourds, les barres de toit intégrées évitent les dépenses supplémentaires, et la cabine est remplie de détails bien pensés : prises USB partout, recharge sans fil, bonnes poches de rangement.

Pourquoi éviter le Subaru Outback 2025

Écran joli mais frustrant : L’écran de 11,6 pouces impressionne à l’œil, mais certaines fonctions de base comme le chauffage sont enfouies dans des menus. Par temps froid, devoir retirer ses gants pour activer les sièges chauffants devient franchement agaçant.

Aides à la conduite capricieuses : Le système EyeSight a tendance à donner de fausses alertes — freinage automatique pour une ombre, assistances de maintien de voie parfois trop brusques ou absentes. Plutôt que rassurants, ces systèmes deviennent irritants.

La boîte CVT manque de naturel : En conduite sportive ou en sortie d'intersection rapide, la CVT prend une fraction de seconde de trop avant de réagir. En montée, le moteur hurle sans que le véhicule n'accélère proportionnellement — même si Subaru a tenté de simuler des changements de vitesse.

Trop d'alertes, on décroche : Un véhicule qui vous « bippe » pour chaque distraction visuelle ou micro-changement de voie devient vite énervant. Après quelques jours, on finit par ignorer les alertes ou à tout désactiver — ce qui en réduit l'utilité réelle.

Un véhicule qui vous « bippe » pour chaque distraction visuelle ou micro-changement de voie devient vite énervant. Après quelques jours, on finit par ignorer les alertes ou à tout désactiver — ce qui en réduit l’utilité réelle. Le moteur de base déçoit : La majorité des Outback vendues viennent avec le moteur de 182 chevaux. Honnêtement, il manque de punch pour les longues randonnées, les montées ou les dépassements. Le moteur XT devrait être le choix par défaut.

Verdict

L’Outback 2025 pourrait bien être le dernier chapitre d’un véhicule unique en son genre — une familiale surélevée, capable et confortable, qui refuse de se laisser enfermer dans la case « VUS ». Malgré des irritants technologiques et une CVT parfois têtue, sa compétence globale et son caractère la rendent irrésistible.

Pour les amateurs de familiales, c’est un peu comme voir votre groupe de musique préféré signer avec une grosse maison de disques : le style survivra peut-être, mais l’essence risque de se diluer. Cette version Premier XT est l’occasion idéale de mettre la main sur un modèle encore authentique, équilibré, et surtout, fidèle à ce qu’il est.

Si vous voulez un véhicule pratique sans sacrifier votre personnalité, et compétent sans compromis, l’Outback 2025 est peut-être votre dernière chance de rouler différent. Ce n’est pas un produit parfait — mais c’est un Subaru Outback. Et ça, ça veut dire quelque chose.