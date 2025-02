Devriez-vous acheter le Honda Pilot 2025 ?

Parfois, les meilleures surprises sont enveloppées dans des emballages familiaux. Après une semaine passée avec le Honda Pilot TrailSport 2025, je me suis retrouvé à faire quelque chose d’inhabituel : trouver des excuses pour conduire un VUS à trois rangées de sièges. Entre les courses d’école, les déplacements à l’épicerie et un voyage particulièrement instructif à Montréal où il a transformé l’attaque des nids-de-poule en sport olympique, cette version robuste du plus grand véhicule de Honda m’a procuré beaucoup plus de plaisir que je ne m’y attendais de la part d’un véhicule conçu d’abord pour la famille.

La version TrailSport pourrait suggérer de sérieuses aspirations hors route, mais j’ai trouvé que son véritable talent consistait à transformer les obstacles urbains en désagréments mineurs. Les pneus tout-terrain et la suspension surélevée que Honda a conçus pour les aventures en sentier se sont avérés parfaits pour survivre aux infâmes cratères routiers de Montréal. De la façon dont il s’acquitte des tâches quotidiennes à sa surprenante capacité d’exploration urbaine, cette version du Pilot n’a cessé de révéler de nouveaux talents. L’intérieur bien conçu s’est avéré parfait pour mon équipage de trois personnes, réussissant à être à la fois à l’épreuve des enfants et confortable.

Il est rafraîchissant de voir un véhicule dépasser ses attentes, et c’est exactement ce qu’a fait le Pilot TrailSport. Bien que je ne puisse pas parler de ses capacités sur les sentiers difficiles, je peux confirmer qu’il gère la jungle urbaine — et sa ressemblance occasionnelle avec un parcours hors route — avec un calme impressionnant. Mais avant de me laisser emporter par mon enthousiasme, voyons ce qui distingue ce VUS et ce sur quoi il achoppe parfois.

Faits saillants sur le Honda Pilot 2025

Le Pilot 2025 repose sur la toute dernière plateforme VUS de Honda, introduite avec cette quatrième génération en 2023. La puissance provient d’un moteur V6 de 3,5 litres développant 285 chevaux et 262 lb-pi de couple, associé à une boîte de vitesses automatique à 10 rapports. Le système de transmission intégrale à vecteur de couple i-VTM4 de deuxième génération de Honda est de série sur tous les niveaux de finition.

L’espace intérieur établit de nouvelles références avec une capacité de chargement allant jusqu’à 3 219 litres, tous sièges rabattus. L’habitacle est doté d’un tableau de bord numérique de 7 pouces ou d’un écran de 10,2 pouces sur les modèles Touring et Black Edition. L’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto est de série, avec une connectivité sans fil sur tous les modèles à l’exception de la version Sport de base.

La suite complète de sécurité Honda Sensing comprend le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de la trajectoire, la surveillance des angles morts et l’atténuation des collisions avant. Les versions supérieures ajoutent l’assistance en cas d’embouteillage et un système de caméra multi-vues amélioré.

Pourquoi acheter le Honda Pilot 2025

– Le VUS qui a appris de nouveaux trucs : Le dernier Pilot est remarquablement calme sur la chaussée malgré ses prouesses hors route. Le châssis amélioré offre une maniabilité digne d’une voiture tout en maintenant un confort de roulement impressionnant, et le système de traction intégrale à vecteur de couple procure une véritable confiance par tous les temps.

– Confort silencieux : L’impressionnante insonorisation de l’habitacle et le confort de roulement font que chaque trajet semble plus luxueux que prévu. Même à vitesse d’autoroute, les conversations peuvent se dérouler à un volume normal — une bénédiction pour tout voyage en famille.

– De la puissance sans drame : Le moteur V6 de 3,5 litres délivre ses 285 chevaux avec une assurance douce et raffinée. La puissance est délivrée sans effort, et la transmission automatique à 10 rapports passe les vitesses avec une telle précision que vous oublierez qu’elle est là. C’est un groupe motopropulseur qui fonctionne, exactement quand et comme vous en avez besoin.

– Des solutions de rangement de grande classe : L’intérieur du Pilot semble avoir été conçu par quelqu’un qui vit avec des enfants et du matériel. Des solutions de rangement astucieuses apparaissent partout, depuis l’énorme bac de la console centrale qui avale les tablettes en entier jusqu’aux porte-gobelets judicieusement placés qui accueillent tout, des boîtes de jus de fruits aux énormes bouteilles d’eau.

– Prêt pour les sentiers sans compromis : La version TrailSport offre des capacités tout-terrain légitimes grâce à sa garde au sol accrue de 25 mm, ses pneus tout-terrain et ses plaques de protection renforcées, sans pour autant sacrifier le confort et le raffinement fondamentaux du Pilot. C’est comme avoir une chaussure de randonnée qui reste suffisamment confortable pour être portée tous les jours.

– Un centre de commande bien pensé : Les commandes et le système d’infodivertissement offrent un équilibre parfait entre fonctionnalité moderne et facilité d’utilisation intuitive. Les commandes physiques pour les fonctions essentielles vous évitent de plonger dans des menus tactiles simplement pour régler la température.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter le Honda Pilot 2025

– Prix élevé : À partir de 58 850 $ pour la version TrailSport et jusqu’à 64 100 $ pour la version haut de gamme Black Edition, le Pilot affiche un prix proche du luxe. Bien que la qualité de fabrication justifie le prix, il s’agit d’un investissement important qui le place face à certains concurrents de marque supérieure.

– Travail assoiffé : La consommation réelle s’est avérée encore plus mauvaise que ne le suggèrent les cotes officielles. Au cours de ma semaine de conduite mixte, j’ai obtenu une consommation de 15,1 L/100 km, ce qui est nettement plus élevé que la cote officielle de consommation combinée et nettement moins bon que certains concurrents comme le Mazda CX-90 et le Toyota Highlander.

– Déconnexion numérique : Le système d’infodivertissement du Pilot entretient une étrange relation d’amour-haine avec les iPhone. Au cours de ma semaine d’essai, le système s’embrouillait parfois entre les connexions Bluetooth et CarPlay, refusant de me laisser changer de source audio ou de contrôler la lecture de musique depuis mon téléphone. Seul un redémarrage complet du véhicule a pu convaincre les deux systèmes de faire à nouveau bon ménage — une solution peu pratique pour n’importe quel véhicule en 2025.

– Réalité de la troisième rangée : Malgré les dimensions généreuses du Pilot, la troisième rangée reste réservée aux enfants ou aux courts trajets. Les adultes ne se porteront pas volontaires pour des séjours prolongés à l’arrière.

– Limitation de la configuration des sièges : La configuration exclusive à 7 passagers du TrailSport peut être un obstacle pour les familles nombreuses qui ont besoin d’un siège supplémentaire. D’autres versions offrent des places pour 8 passagers, mais vous devrez sacrifier les caractéristiques uniques du TrailSport pour les obtenir.

Conclusion

Le Honda Pilot TrailSport 2025 présente une ironie intéressante : alors que Honda l’a équipé pour les aventures en pleine nature, son véritable triomphe réside dans la conquête de la jungle de béton. Ces caractéristiques tout-terrain que je n’ai jamais testées sur les sentiers se sont avérées étonnamment parfaites pour naviguer dans la course à obstacles urbaine de la vie quotidienne. Qu’il s’agisse de survivre aux fameux nids-de-poule de Montréal ou de gérer le chaos quotidien de trois enfants, le Pilot est un véhicule familial extrêmement performant qui a l’air prêt pour l’aventure.

Le Pilot est un choix indéniable pour les familles à la recherche d’un VUS à trois rangées de sièges qui peut affronter tout ce que la ville lui réserve (littéralement, dans le cas des nids-de-poule) tout en conservant un plaisir de conduire surprenant. Préparez-vous simplement à une consommation de carburant un peu trop élevée et à des problèmes technologiques occasionnels. Considérez-la comme votre ami extrêmement compétent qui est fantastique en cas de crise, mais qui oublie parfois de vous répondre par SMS.

Et pour répondre à la question posée dans le titre : Oui, j’achèterais absolument un Pilot TrailSport 2025. Après une semaine passée à le soumettre aux vrais tests de la vie de famille — courses d’école, transport d’épicerie et lutte contre les nids-de-poule en ville — il est clair que Honda a créé quelque chose de spécial. Bien que mon compte en banque ait besoin d’être convaincu par le prix de 58 850 $, mon enthousiasme pour ce VUS n’a pas faibli depuis que j’ai rendu les clés à contrecœur.