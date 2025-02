Devriez-vous acheter le Honda Passport 2025 ?

Le Honda Passport 2025 fait face à un dilemme intéressant : il s’agit de la dernière année-modèle avant une révision plus que nécessaire, et franchement, cela se voit. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un mauvais VUS, il est difficile d’ignorer le fait qu’il semble en retrait par rapport au reste de la gamme Honda, surtout lorsqu’on le compare à son grand frère, le Pilot. Dès l’entrée dans l’habitacle, le design et la technologie rappellent que le Passport existe depuis longtemps. Et quand on jette un coup d’œil à l’étiquette de prix, on peut se demander si le Passport a encore du sens dans le marché d’aujourd’hui.

Cela dit, mon modèle d’essai était la Black Edition, une finition introduite l’année dernière qui ajoute une touche de style et d’exclusivité au modèle vieillissant. Les accents noirs, les jantes uniques et les touches intérieures haut de gamme font de leur mieux pour garder les choses fraîches, mais en dessous de tout cela, c’est toujours le même Passport que nous connaissons depuis des années. Il reste un VUS de taille moyenne capable, confortable et pratique, mais avec une toute nouvelle génération à l’horizon, est-il judicieux d’en acheter un maintenant ? Voyons cela de plus près.

Faits saillants sur le Honda Passport 2025

Le Passport reste inchangé en 2025, avec un moteur V6 de 3,5 litres développant 280 chevaux et un couple de 262 lb-pi, associé à une transmission automatique à 9 rapports et à un système de traction intégrale à gestion intelligente du couple variable (i-VTM4) de séries. Disponible en trois versions — Sport, TrailSport et Black Edition — chaque variante est équipée des fonctions de sécurité Honda Sensing et peut remorquer jusqu’à 2 268 kg lorsqu’elle est correctement équipée.

Les dimensions intérieures restent généreuses, avec un espace de chargement de 1 430 litres derrière la deuxième rangée, qui s’étend à 2 854 litres lorsque les sièges sont rabattus. L’habitacle est doté d’un écran tactile de 8 pouces avec compatibilité câblée Apple CarPlay et Android Auto, tandis que la Black Edition ajoute des touches premium comme des sièges avant ventilés et un éclairage d’ambiance rouge.

Les cotes de consommation de carburant s’établissent à 12,5/9,8/11,3 L/100 km (ville/route/combiné), tandis que la garde au sol mesure 205 mm sur tous les niveaux de finition. La variante TrailSport se distingue par des pneus tout-terrain et une suspension tout-terrain, tandis que la Black Edition se distingue par des jantes Berlina Black de 20 pouces et des équipements intérieurs exclusifs.

Pourquoi acheter le Honda Passport 2025 ?

– Un V6 qui fait des affaires : Le V6 de 3,5 litres n’est pas seulement puissant sur le papier — il offre une accélération douce et confiante dans le monde réel. Avec 280 chevaux et 262 lb-pi de couple, ce groupe motopropulseur offre une puissance linéaire et prévisible qui rend la conduite quotidienne sans effort.

– De l’espace à revendre : L’habitabilité n’est pas qu’une question de chiffres, c’est une question de convivialité. Le Passport excelle dans ce domaine avec des sièges véritablement confortables et une utilisation réfléchie de l’espace. Avec jusqu’à 2854 L d’espace de chargement avec les sièges rabattus, il est prêt pour tout, des courses à Costco aux expéditions de camping.

– La sécurité sans sacrifice : La suite complète Honda Sensing est offerte de série dans toutes les versions, procurant la tranquillité d’esprit sans nécessiter d’ensembles coûteux. De l’atténuation des collisions au régulateur de vitesse adaptatif, il ne s’agit pas seulement de caractéristiques à cocher — ce sont des systèmes bien calibrés qui fonctionnent de façon transparente dans la conduite quotidienne.

– Les vraies couleurs du TrailSport : Contrairement aux ensembles hors route de certains concurrents qui se limitent à l’apparence, la version TrailSport offre des capacités légitimes. La combinaison d’une garde au sol décente, d’une traction intégrale intelligente et d’un réglage tout-terrain adéquat en fait bien plus qu’un simple exercice de marketing.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter le Honda Passport 2025

– Le fossé évolutif : Alors que l’industrie accélère vers l’électrification et les technologies de motorisation avancées, le V6 du Passport reste fermement ancré dans les philosophies d’ingénierie traditionnelles. La consommation réelle de 16,5 L/100 km en conduite urbaine par temps froid illustre l’écart grandissant entre ce groupe motopropulseur et les alternatives modernes, suggérant que l’évolution dans ce segment a laissé ce spécimen particulier derrière.

– Une conduite difficile : La rigidité de la suspension se fait sentir sur les routes qui ne sont pas parfaites. Bien que cela puisse contribuer à une meilleure tenue de route, cela se fait au détriment du confort quotidien, surtout lorsque l’on est confronté aux imperfections des routes urbaines.

– La technologie d’hier aujourd’hui : L’écran d’infodivertissement de 8 pouces n’est pas seulement petit par rapport aux normes actuelles — il est lent à répondre et semble daté, tant au niveau du graphisme que des fonctionnalités. Le sélecteur de vitesse à bouton-poussoir ajoute une complexité inutile à ce qui devrait être une opération simple.

– Un intérieur qui remonte le temps : Le design intérieur basique et l’esthétique datée ne sont pas en phase avec le niveau de prix du Passport. Malgré les tentatives de luxe de la Black Edition avec un éclairage d’ambiance rouge et des surpiqûres contrastées, l’expérience globale de l’habitacle n’a pas le caractère premium que les acheteurs d’aujourd’hui attendent à ce niveau de prix.

Conclusion

Le Honda Passport 2025 se trouve dans la position délicate d’être le dernier invité d’une fête qui est clairement en train de se terminer. Il s’agit toujours d’un VUS intermédiaire fondamentalement solide qui tient les promesses de Honda en matière de fiabilité, de commodité et de capacité. La Black Edition fait de son mieux pour habiller l’ensemble avec des touches haut de gamme, mais c’est un peu comme mettre un costume de designer sur un mannequin de l’année dernière — les os sont bons, mais le style n’est pas tout à fait actuel.

Pour les acheteurs qui privilégient les mécaniques éprouvées et qui ne voient pas d’inconvénient à troquer les dernières technologies contre une ingénierie éprouvée, le Passport 2025 pourrait être intéressant — surtout si les concessionnaires commencent à offrir des incitatifs attrayants pour écouler les stocks avant l’arrivée de la nouvelle génération. Cependant, pour la plupart des acheteurs de cette catégorie de prix, il serait plus judicieux d’attendre la prochaine refonte.