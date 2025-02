Devriez-vous acheter le Honda CR-V Hybride 2025 ?

Après une semaine de déplacements hivernaux, le Honda CR-V Hybride 2025 m’a fait réfléchir à une question fondamentale : Qu’est-ce qui importe le plus dans un VUS hybride — l’engagement au volant ou l’efficacité maximale ? Le CR-V Hybride offre un couple électrique instantané et une maniabilité confiante qui rendent la conduite quotidienne réellement agréable. Mais avec une consommation réelle de 8,6 litres aux 100 kilomètres lors de mon essai, il est derrière ses principaux concurrents dans la course à l’efficacité.

Cette tension entre performance et économie définit le caractère du CR-V Hybride. Honda a conçu un VUS qui se conduit avec une verve inattendue, mais les acheteurs qui cherchent uniquement à minimiser les coûts de carburant devront peut-être regarder ailleurs.

Faits saillants sur le Honda CR-V Hybride 2025

Le CR-V Hybride 2025 associe un moteur quatre cylindres de 2,0 litres à deux moteurs électriques, produisant une puissance combinée de 204 chevaux et un couple de 247 lb-pi. Une transmission électronique à variation continue (E-CVT) et une transmission intégrale de série complètent le groupe motopropulseur. RNCan évalue la consommation de carburant à 6,0 L/100 km en ville/6,9 L/100 km sur route/6,4 L/100 km en cycle mixte.

La version hybride EX-L (47 075 $) comprend un écran tactile de 9 pouces, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, un système audio à 8 haut-parleurs et des sièges en cuir perforé. Les dimensions intérieures mesurent 1049 mm d’espace pour les jambes à l’avant, 1042 mm à l’arrière et 1028 L de capacité de chargement derrière la deuxième rangée. La Touring Hybride (50 475 $) ajoute la navigation, un système audio Bose à 12 haut-parleurs et un hayon électrique mains libres.

Les équipements de sécurité Honda Sensing de série sur toutes les versions comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage avec atténuation des collisions, l’assistance au maintien de la trajectoire, la surveillance des angles morts et l’alerte de trafic transversal. Les caractéristiques supplémentaires de la version hybride EX-L comprennent le verre acoustique, le chargement de téléphone sans fil et les capteurs de stationnement avant/arrière.

Pourquoi vous devriez acheter le Honda CR-V Hybride 2025

– Des muscles électriques pour les tâches quotidiennes : La livraison instantanée du couple transforme les banales manœuvres de circulation en exercices d’accélération sans effort. S’engager sur l’autoroute ne nécessite plus de planification — il suffit d’appuyer et de partir. Pendant les trajets d’hiver, l’accélération électrique s’est avérée particulièrement utile pour effectuer des dépassements en douceur et en toute confiance sur des routes couvertes de neige fondue.

– Un partenaire de danse déguisé : Ce VUS se comporte avec une agilité inattendue. Sur les routes sinueuses, la direction précise et la suspension bien réglée inspirent confiance sans sacrifier la qualité de la conduite. Les palettes de freinage à récupération d’énergie ajoutent de l’engagement, vous permettant de moduler la décélération comme vous le feriez en rétrogradant avec une transmission manuelle.

– De l’espace pour la vie réelle : Les passagers adultes s’installent confortablement dans tous les sièges, le plancher arrière plat éliminant les luttes pour la position centrale. L’espace de chargement a avalé l’équipement de hockey d’un week-end ainsi que des provisions sans qu’il soit nécessaire de jouer à Tetris dans l’espace. De petites touches comme les multiples ports USB et les sièges arrière chauffants (dans la version Touring) montrent que Honda a tenu compte de l’utilisation réelle que les familles font de leur véhicule.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter le Honda CR-V Hybride 2025

– Prix élevé : L’écart de 9 300 $ entre un CR-V à traction intégrale de base et un hybride d’entrée de gamme doit être considéré sérieusement. Au prix actuel du carburant, il faudrait de nombreuses années pour que les gains d’efficacité compensent la différence de coût initiale.

– L’efficacité n’est pas au rendez-vous : les essais hivernaux ont révélé une consommation combinée de 8,6 L/100 km, ce qui est nettement plus élevé que les estimations de RNCan et que les concurrents directs. Un RAV4 hybride a obtenu 6,7 L/100 km dans des conditions identiques, ce qui met en évidence le manque d’efficacité de la Honda.

Conclusion

Le CR-V Hybride 2025 excelle en tant que véhicule familial pratique qui récompense son conducteur par des performances réactives et une tenue de route assurée. Sa combinaison d’espace, d’équipements et de dynamique de conduite crée un ensemble attrayant.

Cependant, cet attrait s’accompagne de compromis évidents en termes d’efficacité et de coût initial. Pour les acheteurs qui recherchent une économie de carburant maximale ou le retour le plus rapide sur la prime hybride, les modèles concurrents méritent d’être pris en considération. Le CR-V hybride n’est pas le leader du segment en termes d’efficacité, mais il pourrait bien être son partenaire de conduite le plus satisfaisant.