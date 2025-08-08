Détails de l’entente GM/Hyundai : GM pourrait bien avoir sa version du Kia PV5

On sait depuis plusieurs mois que le groupe Hyundai et GM ont conclu une entente de principe visant à élargir leur collaboration pour relever les défis liés à la conception et à la production automobile. Les premiers détails de cette alliance commencent à émerger.

L’accord prévoit la production d’un fourgon utilitaire électrique pour GM

Ce modèle sera assemblé aux États-Unis

Cinq véhicules seront développés, principalement destinés à l’Amérique du Sud

Dans un contexte mondial instable, il n’est pas surprenant de voir les constructeurs unir leurs forces pour réduire les risques. Annoncée l’an dernier, cette entente entre GM et Hyundai doit leur permettre de mieux affronter la tempête. On sait désormais que cinq nouveaux véhicules verront le jour d’ici 2028.

Le partenariat vise en priorité les marchés d’Amérique centrale et du Sud, qui bénéficieront d’une voiture compacte, d’un petit VUS et de deux camionnettes – une sous-compacte et une compacte. Ces modèles ne seront pas uniquement électriques : les motorisations thermiques et hybrides resteront majoritaires.

En Amérique du Nord, l’impact sera plus limité, avec l’arrivée d’un seul fourgon électrique. Les rumeurs évoquent la possibilité que GM commercialise sa propre version d’un modèle Hyundai ou Kia, comme le Hyundai ST1 ou le Kia PV5. Ce dernier semble le favori, puisqu’il est plus récent et peut être assemblé aux États-Unis – un atout dans le contexte tarifaire actuel.

Cela dit, le ST1 conserve un certain intérêt. Dérivé de la fourgonnette Staria, il peut accueillir sous son capot une motorisation thermique, ce qui élargit ses possibilités.

Pour GM, ces nouveaux fourgons pourraient enfin remplacer les vieillissants GMC Savana et Chevrolet Express, dont la conception remonte aux années 1990.

800 000 véhicules par an

Selon les prévisions, cette collaboration mènera à la production annuelle de 800 000 véhicules – un volume crucial pour les deux groupes. Il ne s’agira pas simplement de poser un logo différent sur les capots : chaque modèle bénéficiera d’un style et d’un aménagement intérieur en phase avec l’identité de sa marque, qu’il s’agisse de GM ou de Hyundai.

Une stratégie qui va au-delà des véhicules

Cette alliance ne se limite pas au développement de modèles : elle englobe aussi le partage de technologies, de matériaux, de composants techniques, d’électronique, de logiciels et de solutions d’électrification.

José Muñoz, PDG de Hyundai, résume ainsi la portée de cette collaboration :

« La collaboration stratégique avec GM nous aidera à continuer d’offrir de la valeur et du choix à nos clients dans plusieurs segments de véhicules et marchés. Notre envergure combinée en Amérique du Nord et du Sud nous permet de répondre plus efficacement aux attentes de nos clients : des véhicules au design soigné, de haute qualité, axés sur la sécurité et dotés de technologies qu’ils apprécient. »

Même optimisme du côté de GM, comme l’explique Shilpan Amin, vice-président principal :

« En collaborant ensemble, GM et Hyundai offriront plus de choix à nos clients, plus rapidement et à moindre coût. Ces premiers véhicules co-développés démontrent clairement comment GM et Hyundai tireront parti de nos forces complémentaires et de notre envergure combinée. »