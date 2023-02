Des améliorations prévues pour la gamme EQ de Mercedes-Benz?

Le constructeur n’a pas encore confirmé la nouvelle.

L’addition d’une pompe à chaleur sera plus que bienvenue à bord des modèles EQ.

La possibilité de rouler en mode deux roues motrices devrait aider également.

Dans le créneau électrique, les mises à jour à distance – ou en usine – sont devenues monnaie courante. Pour séduire la clientèle « électrique », il faut constamment rehausser les capacités de son produit et c’est exactement ce que vient de faire Mercedes-Benz… du moins si on se fie à un article paru sur le site web de la publication britannique Autocar.

En effet, selon les informations qui y sont divulguées, les versions à deux moteurs des berlines EQE et EQS, ainsi que le Mercedes-Benz EQS VUS s’apprêtent à recevoir des groupes motopropulseurs légèrement révisés. Au moment d’écrire ces lignes toutefois, l’aile canadienne du constructeur ne pouvait confirmer si ces mises à jour allaient s’appliquer aux véhicules commercialisés en sol canadien.

Toutefois, il serait étonnant que ces améliorations, advenant qu’elles soient bel et bien réelles, ne fassent pas partie de la stratégie locale. Disons seulement que quand un constructeur révise ses véhicules, il est rare que les marchés où ces véhicules sont vendus soient oubliés par la haute direction.

Selon le magazine britannique donc, les véhicules concernés – ainsi que le nouveau VUS EQE – vont dorénavant profiter d’un moteur et d’une boîte de vitesses pouvant se déconnecter lorsque les conditions le permettent, une solution déjà employée du côté des véhicules essence à rouage intégral. Sur une route où l’adhérence est optimale et où le conducteur n’est pas trop exigeant avec les accélérations, les quatre modèles mentionnés pourraient rouler en mode 4×2 pour ménager le groupe motopropulseur et ainsi, gagner quelques kilomètres d’autonomie.

Mais, ce n’est pas tout, car Autocar mentionne également que les quatre véhicules les plus récents de la gamme EQ devraient en principe être équipés d’une pompe à chaleur, une composante qui s’avère très utile surtout dans les marchés où le mercure chute sous le point de congélation. L’unité qui fait déjà partie de l’équipement de série du nouveau VUS EQE serait ajoutée aux trois autres modèles EQ. Sans surprise, cet ajout devrait permettre aux quatre véhicules de rouler un peu plus longtemps sur la même charge.

Autocar mentionne aussi que ces nouveautés seraient ajoutées seulement à partir du mois de juillet prochain, ce qui vaudrait probablement dire qu’il s’agirait d’une mise à jour pour l’année-modèle 2024. À ce stade-ci, il faudra attendre de recevoir la confirmation du constructeur avant de sauter aux conclusions. Si Mercedes-Benz prévoit de bonifier ses quatre modèles EQ, c’est une excellente nouvelle, mais soyons patients!