De plus en plus de Canadiens se tournent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables

– 41 % des Canadiens prévoient d’acheter des VE pour leur prochain véhicule, dépassant ainsi leur préférence pour les véhicules à essence.

– Les incitations gouvernementales et la formation sont cruciales pour accroître l’adoption des véhicules électriques et hybrides rechargeables.

– La plupart des Canadiens ne sont pas au courant des rabais et des incitations disponibles pour les VE, ce qui montre la nécessité d’une meilleure sensibilisation.

Une récente enquête nationale menée par Mobilité électrique Canada révèle un changement substantiel dans les préférences des Canadiens en matière d’achat de véhicules. En bref, elle met en évidence un intérêt croissant pour les véhicules électriques (VE) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) par rapport aux véhicules traditionnels à moteur à combustion interne. Cette enquête, à laquelle ont participé plus de six mille personnes, met en lumière les consommateurs canadiens et l’évolution notable de leur état d’esprit en matière d’achat de voitures neuves.

Principales conclusions de l’enquête

Les résultats de l’enquête soulignent un changement notable dans les préférences : 41 % des Canadiens indiquent leur intention d’acheter un VE comme prochain véhicule, contre 35 % qui préfèrent encore les options essence ou diesel.

Les habitudes de conduite des Canadiens reflètent également des tendances intéressantes. La plupart des Canadiens (54 %) déclarent parcourir 10 000 kilomètres ou moins par an. Cependant, les propriétaires de VE ont tendance à parcourir entre 10 000 et 20 000 km (38 %) plus fréquemment que les non-propriétaires de VE (27 %). En outre, alors que 47 % des Canadiens effectuent 1 à 2 trajets de 500 km ou plus par an, les propriétaires de VE sont plus susceptibles d’effectuer 3 trajets de ce type ou plus (45 %) que leurs homologues qui ne possèdent pas de VE (24 %).

Les habitudes de déplacement révèlent en outre que 38 % des Canadiens n’ont pas de trajet quotidien, tandis que 21 % parcourent moins de 10 km pour se rendre au travail. Ces données suggèrent une compatibilité potentielle entre les VEHR et les VE, et les besoins de conduite d’une grande partie de la population.

Influence des mesures d’incitation gouvernementales et lacunes en matière de sensibilisation

Les incitations gouvernementales jouent un rôle crucial pour encourager l’adoption des VE. Près de deux tiers des propriétaires actuels de VE ou de VEHR ont cité les incitations gouvernementales comme ayant influencé leur décision d’achat. La foi dans l’infrastructure de recharge publique est également élevée parmi les propriétaires de VE/VEHR, 73 % d’entre eux se déclarant confiants, tandis que seulement 6 % n’ont pas confiance dans l’infrastructure existante.

Toutefois, l’enquête met en évidence un manque important de sensibilisation aux mesures incitatives disponibles. La plupart des Canadiens ne connaissent pas les remises accordées par les gouvernements fédéral et provinciaux pour les VE, et seulement 27 % d’entre eux savent que les travailleurs indépendants ou les propriétaires d’entreprise qui achètent un VE peuvent bénéficier d’une déduction fiscale fédérale. En outre, seuls 8 % des Canadiens savent qu’il existe plus de 50 VE et VHR dont le prix est inférieur au coût moyen d’un véhicule neuf au Canada (66 400 $).

Impact de l’éducation sur les VE

Le sondage démontre l’importance de l’éducation pour influencer les choix des consommateurs. Au début de l’enquête, 41 % des Canadiens prévoyaient d’acheter un VE pour leur prochain véhicule. À la fin, après avoir reçu des informations détaillées sur les VE, 62 % d’entre eux penchaient pour un véhicule électrique. Cette augmentation de 18 points, soit une hausse de 40 %, démontre sans aucun doute le rôle essentiel que joue une prise de décision éclairée dans la transition vers un mode de transport durable.

Soutenue par le Fonds d’action et de sensibilisation pour le climat du Fonds pour dommages à l’environnement du gouvernement du Canada, cette enquête s’aligne sur le mandat de l’organisme consultatif Net-Zero du Canada, qui souligne le rôle essentiel de la recherche et de l’éducation dans la réalisation d’un avenir durable. Les résultats indiquent une tendance prometteuse vers des options de transport plus propres, reflétant l’enthousiasme croissant des Canadiens pour les VE et les VEHR.