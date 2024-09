De Calgary à Victoria partie 3: en Toyota Mirai 2024

Pour célébrer son 60e anniversaire au Canada, Toyota a organisé un périple canadien. Ainsi, les journalistes du pays ont été invités à participer à l’une des six étapes reliant St-Jean de Terre-Neuve à Victoria en Colombie-Britannique. EcoloAuto a réalisé la sixième portion du trajet reliant Calgary à Victoria. Le tout s’est déroulé sur trois journées. Voici le résumé de la troisième journée sous la forme d’un journal de bord.

Après avoir brièvement séjourné à Vancouver, un programme chargé nous attendait pour cette troisième et dernière journée de l’ultime portion du voyage. Dès le levé du jour le 29 août dernier, nous avons monté à bord des voitures mises à notre disposition. En ce qui nous concerne, il était venu le temps de se glisser derrière le volant de la Toyota Mirai. Grande berline alimentée par l’hydrogène, la Mirai est peu intéressante pour les acheteurs québécois puisque la seule station de remplissage de la province se situe dans la ville de Québec. Hélas, le réseau est nettement insuffisant pour la rendre intéressante. En Colombie-Britannique, le réseau est plus complet, mais tout de même marginal. Malgré son grand format, son coffre est relativement petit. Le tout peut également représenter un irritant pour la clientèle.

À bord de la Toyota Mirai, nous avons emprunté la direction du bureau régional du constructeur pour la côte pacifique du pays. À notre arrivée, le club local de propriétaires de MR2 nous a accueillis, faisant ainsi plaisir aux plus nostalgiques parmi nous. Également, nous avons pu voir de près quelques Celica et Supra. La visite de cet endroit nous a aussi permis de nous entretenir avec les dirigeants de Modo, une société coopérative d’autopartage, et d’en apprendre davantage sur celle-ci. Fondée en 1997, cette entreprise met de l’avant son approche communautaire. Les gestionnaires ont confié qu’environ 35% de la flotte de véhicules mis à la disposition des 30 000 membres de la coopérative porte l’écusson de Toyota. Pour l’heure, environ 12% des véhicules sont électrifiés.

Après cette visite, il est venu le temps de quitter la région de Vancouver pour se diriger vers l’île de Vancouver. Avec la Toyota Mirai, nous avons donc monté sur un traversier qui nous a menés de Delta jusqu’à Nanaimo où nous étions attendus par le concessionnaire Toyota de l’endroit. Pour l’occasion, quelques véhicules Toyota vintages ont été placés dans la salle d’exposition de l’endroit.

Enfin, suite à ce bref arrêt, nous avons pris la direction de l’ultime étape de cette traversée. En effet, nous nous sommes rendus au monument Mile 0 à Victoria qui symbolise le début – ou la fin – de la route transcanadienne. C’est ainsi qu’a été marquée la fin de ce périple canadien orchestré par Toyota Canada afin de célébrer son 60e anniversaire au pays. Dès le lendemain matin, nous avons monté à bord d’un avion afin de quitter Victoria et rentrer à Montréal.

