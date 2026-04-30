Mercedes-Maybach s’associe à « Le diable s’habille en Prada 2»

Miranda Priestly va frapper de nouveau le grand écran avec le début de la diffusion du deuxième opus du film à succès « Le diable s’habille en Prada ». (The Devil’s Wear Prada 2) à partir du 1er mai partout au Canada. Tout comme dans le premier film, sa voiture de fonction est une Mercedes-Benz Classe S, mais cette fois, ce n’est plus n’importe quelle Classe S, c’est une Maybach S680.

Mercedes-Maybach s’est associé à la franchise pour le deuxième opus

Il s’agit de la voiture de fonction du personnage principal Miranda Priestly incarné par Merryl Steep

Le film arrive en salles de cinéma le 1er mai

Bien évidemment, ici on parle d’une exceptionnelle campagne de publicité, du bon vieux marketing. Dans le premier film, Miranda est conduite à bord d’une Mercedes-Benz de Classe S et les scènes avec la voiture sont multiples. Belle publicité pour Mercedes-Benz, mais à ce moment, le constructeur allemand n’était pas un partenaire « officiel » de la franchise.

On signe où

Avec le deuxième film, il n’était pas question pour le constructeur de laisser passer la chance de faire un peu plus de publicité et de mettre le porte-étendard de la marque à l’avant-plan de nouveau. C’est d’autant plus important que la Classe S et Maybach sont partiellement redessinés pour 2027.

Curiosité de ce long métrage, la voiture que l’on voit est la version redessinée pour 2027, mais il faut savoir que celle utilisée durant les tournages new-yorkais du film était l’ancienne version. Il y a donc eu énormément de travail en montage et en postproduction pour faire de l’ancienne, la nouvelle Maybach.

Pourquoi ne pas simplement avoir utilisé une S 2027? C’est bien simple, la voiture n’était pas encore dévoilée au moment des tournages à l’été 2025. Avec tous les photographes et curieux présents près des sites de tournages, Mercedes-Benz n’aurait eu d’autre choix que de présenter la voiture avant histoire de contrôler le message.

De toutes les premières

Pour bien marquer l’association et faire un peu plus de publicité, Mercedes-Maybach est présent à pratiquement tous les tapis rouges où les premières nationales ont lieu. Dans chaque cas, Mercedes-Maybach présente une voiture avec des accessoires « The Devil’s Wear Prada 2 ». Dans le lot, il y a le symbole du film, des souliers à talon rouge en pointe de fourche du diable sur les ailes à l’avant. À l’intérieur, une applique se trouve à la console avant et à l’arrière en plus de broderies sur les appuis-têtes. Sans surprise, les traditionnelles flutes à champagne métalliques de la Maybach sont aussi gravées à l’effigie du film.

Pour le moment, il ne semble pas question que Maybach produise une édition spéciale pour les consommateurs. Considérant que chaque Maybach est assemblée aux gouts de l’acheteur via les ateliers Manufaktur, il est toutefois libre au propriétaire de le faire.