De Calgary à Victoria partie 2: en Toyota Land Cruiser 2024 et en Crown Signia 2024

Pour célébrer son 60e anniversaire au Canada, Toyota a organisé un périple canadien. Ainsi, les journalistes du pays ont été invités à participer à l’une des six étapes reliant Saint-Jean de Terre-Neuve à Victoria en Colombie-Britannique. EcoloAuto a réalisé la sixième portion du trajet reliant Calgary à Victoria. Le tout s’est déroulé sur trois journées. Voici le résumé de la deuxième journée sous la forme d’un journal de bord.

À la levée du jour le mercredi 28 août dernier, nous avons monté à bord d’un Toyota Land Cruiser 2024 pour nous rendre à la station de remplissage d’hydrogène de Kelowna qui se trouvait à un jet de pierre de notre lieu d’hébergement. Précisons qu’il s’agit de la cinquième station de remplissage du réseau HTEC en Colombie-Britannique et qu’une sixième est sur le point d’ouvrir ses portes. Il s’agissait pour nous d’une opportunité supplémentaire d’expérimenter le remplissage d’une voiture à hydrogène, en l’occurrence la Toyota Mirai. D’après les informations recueillies sur place, une session de remplissage dure généralement de trois à cinq minutes et elle peut coûter à l’utilisateur entre 40 et 70 $. Un kilogramme d’hydrogène coûte 14,70 $ et permet de parcourir environ une centaine de kilomètres. Hélas, pour l’heure, il n’y a pas de plan concret d’expansion pour l’entreprise au Québec où l’unique station publique se trouve dans la ville de Québec. La station de Kelowna est principalement utilisée par une firme de la région dont la flotte de véhicules comporte des Mirai en plus des particuliers qui possèdent également ce modèle, nous a-t-on raconté.

Suite à cette visite, nous avons repris le volant du Land Cruiser afin de poursuivre la traversée. Au fil des kilomètres parcourus, force est de constater que ce véhicule n’est pas un banal VUS. Non seulement ce modèle jouit d’un héritage hors du commun, mais il profite aussi d’une forte personnalité le rendant unique. Le véhicule mis à l’essai était doté de phares de forme circulaire, ce qui lui confère une allure rétro que nous apprécions beaucoup. Qui plus est, une fois derrière le volant, on a une réelle impression de camion en raison notamment de la position de conduite particulièrement élevée. Bien que le Land Cruiser de nouvelle génération intègre la technologie hybride, on n’a pas observé de miracle au chapitre de la consommation de carburant. Suite à cette portion du trajet qui s’est conclu à la halte routière de Britton Creek, l’ordinateur de bord affichait une consommation moyenne de carburant de 12,3 L/100 kilomètres après environ 200 kilomètres.

Après après pris le volant du Land Cruiser, il est venu le temps de monter à bord du Toyota Crown Signia 2025. Nouveau dans la gamme du constructeur japonais, ce multisegment vient, en quelque sorte, remplacer le défunt Venza. Il est à mi-chemin entre une voiture familiale et un VUS traditionnel. Son format et son allure nous plaisent. Également, on ne peut passer sous silence le niveau de luxe et de raffinement de ce véhicule qui aurait très bien pu porter l’écusson de Lexus. Toyota n’a pas coupé les coins ronds avec le Crown Signia 2025.

À son volant, nous avons roulé jusqu’au bureau d’Evo, une société d’autopartage créée par BCAA (la division britanno-colombienne de CAA) et située à Burnaby. Un peu comme le propose notamment Communauto au Québec, Evo met à la disposition de ses membres une flotte de 2500 véhicules hybrides de Toyota dans neuf villes de la Colombie-Britannique. Sachant que sa clientèle est entre autres adepte de plein air, chaque véhicule est équipé d’un support de transport de vélo et de skis. Evo propose une formule simplifiée comprenant tous les frais, dont le carburant, l’essence, les assurances, etc.

Enfin, la concession Open Road Toyota à Richmond a été notre dernier arrêt de ce deuxième jour. Réparti sur plusieurs étages, ce concessionnaire est carrément immense. En termes de taille, il figure parmi les plus grands du pays. Sur place, on a pu voir de près la collection du président de l’entreprise. Elle comprend entre autres une Toyota MR2, une Supra Turbo, un Land Cruiser ainsi qu’une Lexus LFA. Au cours de cette visite, on nous a également entretenus au sujet du projet pilote qui unit Kinto Share et Uber. Essentiellement, par l’entreprise de la société Kinto Share, Toyota met à la disposition des chauffeurs Uber des bZ4X ainsi que des Mirai. Les chauffeurs peuvent louer ces véhicules pour une durée allant d’une semaine à un mois. Instaurée il y a quatre mois dans la région de Vancouver, cette initiative est déjà présente dans une quarantaine de pays.

Finalement, la journée s’est conclue en plein coeur du centre-ville de Vancouver après avoir parcouru un total de 232 kilomètres avec le Crown Signia qui s’est avéré être un excellent routier. Notons la consommation observée de 5,2 L/100 kilomètres.

La troisième et dernière portion de ce périple visant à commémorer le 60e anniversaire de Toyota au Canada suivra demain.

