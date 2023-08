Le retour d’une légende : Le Toyota Land Cruiser 2024 reprend son trône hors route

Après une interruption de près de 30 ans, le Land Cruiser, la plus ancienne marque de commerce de la gamme Toyota, fait son grand retour au Canada pour l’année-modèle 2024. Ce véhicule tout-terrain légendaire est resté fidèle à ses racines, incarnant la durabilité et la robustesse de ses prédécesseurs, ce qui lui permettra de séduire un plus grand nombre de clients grâce à son esprit d’aventure.

Le Toyota Land Cruiser 2024 est exclusivement propulsé par le i-FORCE MAX, un groupe motopropulseur hybride quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres qui génère efficacement 326 chevaux et 465 lb-pi de couple. Pendant les deux premiers mois de production, Toyota prévoit un lancement limité de la version First Edition, avec 5 000 unités destinées à l’Amérique du Nord, équipées de phares à D.E.L. d’origine, d’un intérieur exclusif, d’une galerie de toit et de rails de protection contre les chocs.

Construit sur la plateforme mondiale TNGA-F, le Land Cruiser a été conçu pour survivre aux environnements les plus difficiles. Tout en bénéficiant de la puissance du groupe motopropulseur hybride haut de gamme, le véhicule est également conçu pour être agile sur les pistes. Avec une longueur réduite par rapport au modèle de la série 200 (non offert au Canada), le nouveau Land Cruiser affiche des prouesses tout-terrain améliorées.

Le modèle 2024 offre également une technologie de pointe et des caractéristiques de sécurité, telles qu’un écran tactile de 12,3 pouces intégré au dernier système multimédia de Toyota et un moniteur multiterrain. Conformément à l’engagement de Toyota en matière de sécurité, le Land Cruiser est équipé de série du système Toyota Safety Sense 3.0 sur tous les modèles.

Si l’on se penche sur l’évolution du Land Cruiser, il est arrivé en Amérique du Nord à la fin des années 50 et s’est rapidement imposé comme l’un des véhicules les plus vendus de Toyota. Son allure caissonnée, son toit plat, ses porte-à-faux courts et ses grilles « TOYOTA » sont rapidement devenus emblématiques. Cette évolution a atteint son apogée avec la série 80, un VUS tout-terrain de luxe de grande taille. Pour différencier les nouvelles versions, la 1958 et la First Edition sont dotées de phares à D.E.L. ronds, tandis que le Land Cruiser est équipé de phares à D.E.L. rectangulaires. Il sera proposé en sept couleurs extérieures différentes : Calotte glaciaire, Frisson glacé nacré, Gris Underground, Noir, Meteor Shower, Trail Dust et Bleu patrimonial. Ces deux dernières couleurs seront surmontées d’un toit gris clair pour un effet bicolore.

Aujourd’hui, le département CALTY Design Research de Toyota, en collaboration avec l’équipe de développement mondiale, a façonné le nouveau Land Cruiser. L’orientation du design repose sur quatre principes clés : authenticité, fiabilité, élégance intemporelle et professionnalisme. Le véhicule est un témoignage de l’amalgame de la forme et de la fonction.

Le nouveau groupe motopropulseur hybride i-FORCE MAX est proposé de série sur toutes les versions. Elle associe un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres à un moteur électrique de 48 chevaux intégré à une boîte de vitesses à huit rapports. Le système tire son énergie d’une batterie NiMH de 1,87 kWh, délivrant une puissance totale de 326 chevaux et un couple de 465 lb-pi. Les chiffres définitifs concernant la consommation de carburant seront annoncés à l’approche de la date de mise en vente du Land Cruiser.

La réputation du Land Cruiser en tant qu’icône du tout-terrain se poursuit avec la nouvelle génération. Le véhicule est équipé de série d’une série de caractéristiques conçues pour conquérir les terrains accidentés, notamment un système à quatre roues motrices à prise permanente, un différentiel à verrouillage central, un système de contrôle de la vitesse de déplacement et une boîte de transfert à deux vitesses à commande électronique. Les versions standard du Land Cruiser et de la Première édition sont équipées d’une barre stabilisatrice avant désacouplante, qui améliore la flexibilité sur simple pression d’un bouton, de pneus plus larges ainsi que plusieurs autres éléments uniques.

Le Land Cruiser 2024 sera construit dans les usines Toyota Motor Corporation de Tahara et de Hino au Japon. Il arrivera au Canada au printemps 2024, et le prix de détail suggéré par le fabricant sera annoncé plus près de la date de mise en vente. L’icône tout-terrain de Toyota est désormais prête à ouvrir une nouvelle voie, ravivant sa gloire d’antan tout en traçant un nouveau chemin pour l’avenir.