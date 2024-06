La Toyota Crown Signia 2025 offerte à partir de 57 450 $

– La Toyota Crown Signia 2025 allie un design élégant à une efficacité hybride.

– L’équipement de série comprend deux écrans de 12,3 pouces et le système Toyota Safety Sense 3.0.

– Le véhicule est disponible en une seule version Limited bien équipée.

La Toyota Crown Signia 2025 fait ses débuts en tant que VUS hybride. Nous préférons le terme « familiale », car elle en combine vraiment le style, la fonctionnalité et l’efficacité. Ce nouveau membre de la famille Crown introduit un design sophistiqué et des performances hybrides impressionnantes dans la gamme des VUS de Toyota.

Design extérieur et intérieur

La Crown Signia se caractérise par une silhouette à toit long, une calandre monochrome et des jantes en alliage de 21 pouces. L’habitacle spacieux comprend des sièges garnis de cuir pour cinq personnes, une deuxième rangée rabattable à plat pour un plus grand espace de chargement, et un toit panoramique en verre. Les matériaux doux au toucher et les accents bronze métallique rehaussent l’aspect haut de gamme de l’habitacle.

Équipement de série

Le véhicule est équipé de deux écrans de 12,3 pouces, l’un pour le combiné d’instruments et l’autre pour l’écran tactile du système multimédia Toyota. La suite Toyota Safety Sense 3.0 est également incluse. L’atmosphère silencieuse de l’habitacle est obtenue grâce à des mesures d’insonorisation, notamment du verre acoustique et une isolation stratégique.

Performance et efficacité

Le Crown Signia est propulsé par un système Toyota hybride électrique (HEV) de 2,5 litres associé à une transmission intégrale électronique à la demande. Ce système développe une puissance de 240 chevaux et une consommation combinée de 6,2 L/100 km. Le système hybride utilise un moteur à quatre cylindres, deux moteurs-générateurs électriques et une batterie Nickel Metal Hydride (NiMH).

Garnitures et groupes d’options

Disponible dans une seule version Limited au Canada, la Crown Signia comprend des équipements tels que des sièges avant chauffants et ventilés, un combiné d’instruments numérique, un système audio JBL à 11 haut-parleurs et diverses technologies d’aide à la conduite.

L’ensemble Technologie Avancée ajoute un moniteur de vision panoramique, l’assistance au changement de voie, l’assistance aux embouteillages et l’alerte de trafic transversal avant, améliorant ainsi la sécurité et la commodité.

Prix

Le PDSF de départ du Toyota Crown Signia Limited 2025 est de 57 450 $. Avec l’ensemble Technologie avancée, le prix est de 59 525 $.