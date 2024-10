Chevrolet Silverado EV 2025: l’autonomie est prolongée à 792 kilomètres

Pour 2025, Chevrolet révise quelque peu son offre avec le Silverado EV et bonifie l’autonomie.

L’autonomie du Chevrolet Silverado EV 2025 est prolongée à 792 kilomètres.

Chevrolet introduit la version LT.

Le Chevrolet Silverado EV 2025 devrait arriver chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année.

Jusqu’à ce jour, le catalogue du Chevrolet Silverado EV comportait trois versions au Canada: 3WT, 4WT et RST. Voilà que pour l’année-modèle 2025, la marque américaine bonifie son offre et augmente l’autonomie maximale de sa camionnette électrique.

L’ajout de la version LT

Afin de satisfaire une nouvelle portion de la clientèle, Chevrolet ajoute la version LT au catalogue du Silverado EV. Celle-ci est notamment dotée des caractéristiques suivantes: une autonomie allant jusqu’à 657 kilomètres, la possibilité de recharger la batterie sur une borne de 300 kW, une puissance et un couple de 645 chevaux et de 765 lb-pi, une capacité de remorquage de 12 500 livres et une charger utile de 1800 livres. Le Chevrolet Silverado EV LT 2025 reçoit un design de la portion avant qui lui est propre. Il est livré de série avec des jantes de 18 pouces, le hayon Multi-Flex l’écran de 17,7 pouces au centre de la console.

Les consommateurs peuvent également opter pour l’ensemble Premium avec la version LT. Il inclut entre autres le panneau ouvrant entre la cabine et la caisse, la technologie d’assistance à la conduite sans les mains SuperCruise et les jantes de 22 pouces.

Une autonomie bonifiée

Pour 2025, Chevrolet prolonge également l’autonomie de sa camionnette 100% électrique. En effet, une sélection d’autonomies est offerte à la clientèle avec la version WT. L’autonomie maximale est établie à 792 kilomètres. Pour l’année-modèle 2024, l’autonomie maximale du Silverado EV est de 724 kilomètres.

Il est prévu que les premiers exemplaires du Chevrolet Silverado EV 2025 débarquent chez les concessionnaires québécois dès la fin de la présente année. Son échelle de prix n’a pas encore été divulguée. Rappelons que le Silverado EV est assemblé à l’usine Factory ZERO Detroit-Hamtramck au Michigan.