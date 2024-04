Le Ford F-150 Lightning 2024 bénéficie d’une nouvelle pompe à chaleur et d’autres améliorations techniques

La pompe à chaleur à injection de vapeur promet de meilleures performances.

La finition Flash combine des caractéristiques populaires pour moins cher.

Ford prend maintenant les commandes pour le F-150 Lightning 2024. La nouvelle année modèle est synonyme de nouvelles mises à jour, notamment une nouvelle finition Flash, une meilleure pompe à chaleur, etc. Les nouveaux changements s’accompagnent d’une légère augmentation du prix.

La société appelle le nouveau système de chauffage, de ventilation et de climatisation un système de pompe à chaleur à injection de vapeur. Il s’agit d’un système breveté par Ford qui optimise ses performances en fonction de la température. Cela devrait se traduire par un meilleur confort et une meilleure autonomie en conditions réelles.

Ford a également intégré de série certaines des principales caractéristiques de son ensemble technologique de remorquage sur les modèles XLT et supérieurs. Cela inclut les fonctions d’attelage intelligent et de balance embarquée, ainsi que l’assistance Pro Trailer Backup Assist, le guidage de la remorque en marche arrière et une caméra à 360 degrés. La fonction Pro Power Onboard, qui permet d’alimenter les appareils ménagers depuis le camion, fonctionne désormais lorsque le camion est éteint.

La nouveauté pour le Ford F-150 Lightning 2024 est une fonction de verrouillage à l’arrêt. Elle verrouille les portes lorsqu’elle détecte que la clé s’éloigne du camion. Le système d’assistance mains libres BlueCruise de Ford permet désormais de changer de voie en gardant les mains libres.

Le F-150 Lightning Flash est une nouvelle finition qui associe la batterie à autonomie étendue à d’autres caractéristiques très demandées comme l’écran de 15,5 pouces, la recharge sans fil et l’accès intelligent. Auparavant, bon nombre de ces caractéristiques étaient réservées aux versions supérieures du camion. À 86 995 $, avec une autonomie estimée à 515 km, ce modèle permet de réaliser des économies significatives par rapport à un Lariat Extended Range à 99 595 $.

La gamme standard XLT avec 386 km est proposée à partir de 69 995 $. C’est 995 $ de plus que l’année dernière, mais le modèle 2023 bénéficie actuellement d’une incitation de 8 000 $ de la part de Ford, ce qui rend l’écart de prix beaucoup plus important. Le Lariat Extended Range est proposé à partir de 99 595 $, et le camion Platinum à partir de 112 495 $.

Les carnets de commandes du F-150 Lightning 2024 sont ouverts, et les camions sont actuellement en route vers les concessionnaires depuis le Rouge Electric Vehicle Center de Ford à Détroit.