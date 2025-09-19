Transport Canada annonce un rappel Toyota touchant 70 480 véhicules

Un problème logiciel affecte les écrans de 12,3 pouces sur plusieurs modèles Toyota et Lexus de 2023 à 2025.

70 480 véhicules rappelés au Canada en raison d’un affichage défectueux du tableau de bord

L’écran noir augmente les risques d’accident en cas de problème mécanique

Correctifs logiciels et remplacement du groupe d’instruments chez les concessionnaires

Toyota a émis un rappel de sécurité visant environ 70 480 véhicules au Canada en raison d’un problème logiciel pouvant empêcher l’écran de 12,3 po du tableau de bord de s’allumer au démarrage. Le rappel concerne plusieurs modèles Toyota et Lexus des années 2023 à 2025.

Transports Canada a attribué le numéro de rappel 2025-469 pour corriger la défaillance du groupe d’instruments, qui empêche les conducteurs de voir des informations essentielles du véhicule, notamment le compteur de vitesse, la jauge de carburant, les témoins lumineux et les indicateurs de défaillance.

Défaillance d’affichage et risque accru pour la sécurité

Le problème logiciel touche spécifiquement les véhicules dotés d’un écran de 12,3 pouces intégré au tableau de bord. Lorsque l’affichage ne s’active pas au démarrage, les conducteurs perdent l’accès aux systèmes de surveillance essentiels qui fournissent des données en temps réel sur l’état du véhicule et ses éventuelles anomalies.

Selon Transports Canada, l’impossibilité de voir les témoins lumineux et les indicateurs de défaillance peut augmenter le risque d’accident si des problèmes surviennent en cours de route. La documentation du rappel précise que continuer à conduire un véhicule sans ces indicateurs visuels représente un risque accru pour la sécurité.

Modèles touchés : Crown, RAV4, Camry

Le rappel vise un large éventail de véhicules Toyota et Lexus récents dans plusieurs segments :

Modèles Toyota rappelés :

Camry (2025)

Crown (2023-2025)

Crown Signia (2025)

GR Corolla (2023-2024)

Grand Highlander (2024-2025)

Highlander (2023-2024)

RAV4 (2023-2025)

RAV4 Prime (2023-2024)

Tacoma (2024)

Venza (2023-2024)

Modèles Lexus rappelés :

LS (2024-2025)

RX 500h (2025)

TX (2024)

Mise à jour logicielle pour corriger le problème du combiné d’instruments

Les concessionnaires Toyota et Lexus inspecteront les véhicules touchés et mettront à jour la programmation du groupe d’instruments. Dans certains cas, ils remplaceront entièrement l’ensemble du groupe par une version améliorée afin d’éliminer la défaillance d’affichage.

Toyota prévoit d’aviser les propriétaires de véhicules concernés d’ici la mi-novembre 2025. Les clients peuvent vérifier si leur véhicule est visé par le rappel en consultant Toyota.ca/recall ou Lexus.ca/recall et en inscrivant leur numéro d’identification de véhicule (NIV).