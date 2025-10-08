Nissan rappelle 20 000 LEAF pour un risque d’incendie de la batterie

Nissan doit procéder au rappel d’environ 20 000 LEAF des années 2021 et 2022 en raison d’un risque d’incendie de la batterie lithium-ion du véhicule. Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, la chose peut se produire lors d’une recharge effectuée sur une borne rapide, soit de niveau 3.

Le rappel touche des modèles des années 2021 et 2022

Au Canada, 1355 exemplaires sont visés par la campagne

Ce rappel survient quelques semaines avant le lancement officiel de la nouvelle génération du modèle.

Un rappel concernant le même problème a été effectué en 2024, cette fois pour des LEAF des années 2019 et 2020.

Au Canada, 1355 véhicules sont concernés par la plus récente campagne.

Concernant le risque d’incendie, selon ce qui est rapporté, les batteries lithium-ion des modèles visés pourraient présenter des dépôts de lithium excessifs à l’intérieur de leurs cellules. Cette réalité augmente la résistance électrique et peut entraîner des fluctuations de l’état de charge.

Si la batterie présente des dépôts importants de lithium, l’augmentation de la résistance pourrait entraîner un échauffement rapide lorsqu’elle est branchée à un chargeur de niveau 3, ce qui pourrait provoquer l’incendie.

Le problème concerne à la fois la batterie régulière de 40,0 kWh et la batterie de plus grande capacité, soit 62,0 kWh.

Nissan est toujours à la recherche d’une solution pour régler ce problème, ce qu’elle souhaite pouvoir faire grâce à une mise à jour logicielle. Dans les cas où une batterie présente des dépôts de lithium excessifs, le nouveau logiciel l’empêchera de continuer à se charger tout en se réchauffant rapidement.

Une fois que Nissan aura mis au point son logiciel correctif, elle va informer les propriétaires qui pourront alors faire effectuer la réparation gratuitement à l’atelier de leur concessionnaire.

Du côté de Transports Canada, on y va de la mise en garde suivante : « Pour réduire les risques pour la sécurité, Nissan recommande de ne pas effectuer de recharge rapide de niveau 3 jusqu’à ce que les réparations dans le cadre du présent rappel aient été effectuées. »

La prochaine génération du modèle sera lancée au cours des prochaines semaines, ironiquement.