Chevrolet Blazer EV 2024 : 5 réponses à vos questions

Chevrolet s’apprête à électrifier le marché avec sa gamme Blazer EV 2024, proposant trois versions distinctes conçues pour répondre à des besoins variés.

La gamme Blazer EV 2024 de Chevrolet comprendra trois versions distinctes. Le Blazer EV SS devrait développer une puissance de 557 chevaux. La gamme Blazer EV 2024 s’adresse à une grande variété de budgets.

1. Que peuvent attendre les clients de la gamme Chevrolet Blazer EV 2024 ?

La gamme Blazer EV 2024 se compose de trois modèles de véhicules électriques distincts conçus pour répondre à différents besoins de conduite et budgets. Le Blazer sera disponible en versions 2LT, RS et SS, avec un prix de départ inférieur à 60 000 $ pour le modèle 2LT de base.

2. Qu’est-ce qui distingue le modèle Blazer EV RS AWD à double moteur ?

Le modèle Blazer EV RS AWD à double moteur arbore une allure plus sportive, des jantes de 21 pouces à la finition unique, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, un affichage tête haute et un éclairage extérieur animé, offrant ainsi une expérience de conduite complète et haut de gamme.

3. Comment le modèle Blazer EV RS RWD à moteur unique se compare-t-il aux autres véhicules électriques du marché ?

Avec une autonomie prévue de 515 km et un prix de base équivalent à celui de la variante AWD, le modèle Blazer EV RS RWD à moteur unique offre une valeur compétitive, car il propose une autonomie supérieure à la moyenne du marché. Pour les marchés non canadiens, c’est-à-dire les marchés non enneigés, cette variante pourrait être celle à privilégier.

4. Quelles sont les caractéristiques du modèle 2LT AWD ?

Le modèle 2LT AWD est équipé d’un écran tactile d’infodivertissement de 17,7 pouces, d’un tableau de bord numérique de 11 pouces, d’un volant chauffant, de sièges Evotex, d’un système de recharge de téléphone sans fil, d’un hayon électrique AutoSense et de caméras périphériques à 360 degrés, ce qui en fait une option riche en technologie et axée sur le confort. Son homologue à traction avant se vendra à un prix inférieur à 60 000 $.

5. Que peuvent attendre les clients du Blazer EV SS haute performance et de la variante 2LT FWD économique ?

Le Blazer EV SS à hautes performances, qui devrait produire 557 chevaux, peut effectuer le 0 à 96 km/h en moins de quatre secondes avec la fonction WOW (Wide open Watts). Ces performances sont toutefois proportionnelles au prix que la SS atteindra, puisqu’elle dépassera sans aucun doute le seuil des 75 000 dollars. La version 2LT à traction avant, plus économique, offre quant à elle une autonomie importante d’environ 471 km et devrait être vendue moins de 60 000 dollars, ce qui la rend éligible à des incitations fédérales et provinciales pouvant aller jusqu’à 12 000 dollars.