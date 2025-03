Essai chargeur portable Ampure Go Gen 2 : Plus de puissance que certains chargeurs muraux

Le chargeur portable de niveau 2 pour VE, de qualité commerciale, offre une charge rapide, efficace et résistante aux intempéries pour tous les VE d’Amérique du Nord.

Fournit une charge de 32A à 240V, offrant jusqu’à 40 km d’autonomie par heure de charge.

La capacité de double tension 120V/240V et le câble de 20 pieds permettent une utilisation flexible à l’intérieur, à l’extérieur ou mobile.

Compatible avec tous les VE nord-américains utilisant les connecteurs SAE J1772 ou NACS, y compris les modèles Tesla.

L’Ampure Go Gen 2 est un chargeur portable de niveau 2 pour VE, conçu pour un usage domestique, commercial et professionnel. Ce type de chargeur pourrait inciter de nombreux acheteurs et propriétaires de VE à reconsidérer l’achat d’un chargeur mural de niveau 2, d’autant plus qu’aucune installation n’est nécessaire.

Les caractéristiques de base du chargeur suffisent à le faire accepter. Avec une sortie de 32 ampères, la prise en charge de deux tensions et la compatibilité des connecteurs avec tous les véhicules électriques vendus en Amérique du Nord, ce modèle de deuxième génération est conçu pour répondre à un large éventail de besoins en matière de charge, tout en restant portable et durable.

Performances de charge

À 240 volts, le chargeur fournit jusqu’à 32 ampères de courant, ce qui se traduit par une autonomie d’environ 40 kilomètres à l’heure. Bien que de la génération précédente, mon chargeur Flo Home actuel n’est pas plus performant que l’Ampure Go Gen 2. À la seule exception de la possibilité de contrôler le chargeur Flo via une application, le coût d’un chargeur domestique et de son installation est difficile à justifier.

La capacité de double tension de l’Ampure (120V/240V) augmente la flexibilité pour les utilisateurs opérant dans des environnements différents ou soumis à des contraintes d’infrastructure. Il est compatible avec les prises standard NEMA 14-50 et prend en charge les cordons d’alimentation de tension inférieure pour les configurations alternatives. J’ai une prise de 240 V près de la porte du garage, ce qui signifie que je bénéficie d’une performance maximale lorsque je branche mon propre véhicule électrique de l’unité de test de la semaine. J’ai pris l’habitude de charger l’Ampure dans le coffre de ma Kia EV9 2025 lorsque je voyage plus d’une journée.

Qualité de construction et durabilité

L’unité Gen 2 est très bien notée pour son étanchéité, ce qui lui permet d’être pleinement utilisée dans des conditions climatiques extérieures et extrêmes. Bien que j’utilise un abri temporaire pour la voiture en hiver, les températures ont régulièrement chuté en dessous de -15 degrés Celsius pendant la nuit, suivies de forts dégels ; cependant, le climat de notre région du Grand Montréal n’a jamais affecté les performances du chargeur, quelle que soit la marque du véhicule électrique.

L’appareil comprend un câble de charge de 20 pieds pour améliorer la convivialité, mais je dois dire que d’autres chargeurs ont offert un câble de 25 pieds — parfois, cinq pieds peuvent rendre la vie plus facile. Le chargeur est conforme à la certification de sécurité UL et intègre une protection par disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Des protections supplémentaires protègent contre la surchauffe, la surtension, la sous-tension et les défauts électriques généraux, de sorte que, quelles que soient les circonstances, la sécurité est assurée.

Options de connecteur et compatibilité

Ampure propose le Gen 2 avec deux options de connecteur : SAE J1772 et NACS (North American Charging Standard). Ces options lui permettent de charger tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables importants vendus au Canada et aux États-Unis.

Les véhicules Tesla sont donc également compatibles avec l’adaptateur approprié. Toutefois, comme le constructeur américain ne dispose pas d’une flotte de presse, je ne l’ai pas « testé ». J’ai branché le chargeur Ampure Go Gen 2 sur mon EV9, une BMW i4 et plusieurs autres VE sans problème.

La certification ENERGY STAR indique que l’unité est conçue pour fonctionner efficacement, en réduisant la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation. Cela peut être particulièrement utile aux entreprises qui souhaitent gérer leur consommation d’énergie ou réduire leur empreinte écologique.

Sur ce point, le seul « chaînon » manquant est une application permettant d’utiliser l’appareil à distance. Pour la plupart des utilisateurs, le fait de rentrer à la maison à la fin de la journée et de brancher l’appareil est si peu stressant qu’aucun autre type de contrôle n’est vraiment nécessaire.

Utilisation prévue et position sur le marché

Bien que l’Ampure Go Gen 2 soit techniquement adapté à un usage domestique, ce que j’apprécie depuis quelques mois, il est principalement destiné aux entreprises qui proposent une recharge publique ou semi-publique des véhicules électriques. Sa forme portable permet une utilisation dans des applications de flotte, des installations temporaires ou des services mobiles où l’infrastructure fixe n’est pas disponible ou peu pratique.

La capacité de double tension de l’Ampure est un élément clé de sa polyvalence. Où que j’aille avec mon EV9, par exemple dans une maison louée par Airbnb pendant les vacances d’été, je serai en mesure de maximiser toutes les opportunités de recharge. Avec une large compatibilité, une construction robuste et une capacité de double tension 120V/240V, je sais que je ne serai jamais en panne.