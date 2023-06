Essai de chargeurs domestiques : Webasto Go

Le Webasto Go est un chargeur portable de niveau 1 et 2.

Il fournit jusqu’à 32A de courant pour une charge rapide à domicile.

Cet article constitue un chapitre d’une série dans laquelle nous analysons de manière critique certains des modèles de chargeurs domestiques les plus populaires actuellement disponibles à l’achat sur le marché canadien.

La recharge à domicile est un marché important qui ne fera que croître. Comme tout appareil électroménager, les chargeurs domestiques sont des outils conçus pour vous faciliter la vie. Cependant, contrairement à la plupart des appareils, la majorité d’entre nous ne sait pas ce qu’ils peuvent faire en fonction de nos besoins. Le chargeur portable Webasto Go offre aux propriétaires de VE une flexibilité maximale.

La flexibilité vient du fait que le Go comprend des prises de réseau interchangeables. La prise « normale » est la prise de 120 V (NEMA 5-15R) que nous connaissons tous et que nous utilisons tous les jours. Comme le chargeur portable fourni avec le véhicule électrique, elle se branche sur n’importe quelle prise murale et recharge lentement mais sûrement le véhicule. Le génie du Go réside dans le fait qu’il passe rapidement d’un chargeur de niveau 1 à un chargeur de niveau 2.

En tirant rapidement sur le câble de la prise, l’utilisateur peut passer à une prise de 240 V (NEMA 14-50R) et, en une fraction de seconde, votre chargeur portable est désormais capable de passer au niveau 2. Le simple fait de passer du niveau 1 au niveau 2 change tout. Soudainement, 32 A s’engouffrent dans le câble, chargeant jusqu’à 7,7 kW, soit 5,5 fois plus vite, ce qui réduit considérablement les temps de recharge.

Le véritable avantage du Webasto Go, comme vous pouvez le constater, est sa capacité à s’adapter à l’endroit où vous allez. La prise de 120 V permet de recharger la batterie, peu importe où la route vous mène, au chalet ou même au terrain de camping. À la maison, la commodité de la charge est maximisée grâce à la prise de 240 V.

Bien que l’appareil soit clairement conçu pour être pratique, il n’est pas parfait. Un petit défaut est qu’il n’a pas d’écran comme sur mon appareil bon marché de Nanjing Shenqi Electronic Technology que j’ai acheté l’année dernière. Il offre une barre d’état à 3 D.E.L., mais c’est tout. L’autre inconvénient est le prix.

Mon chargeur était bon marché et s’est avéré fiable, du moins jusqu’à présent. De plus, il est capable de gérer jusqu’à 40 A et de charger jusqu’à 9,6 kW, ce qui est mieux que le Go, et il est doté d’un petit écran. Ainsi, à 549 dollars US (« Les prix en dollars canadiens sont soumis aux taux de conversion bancaire quotidiens » selon Webasto), il est extrêmement cher. Sur la base des taux de conversion USD-CDN en vigueur au moment de la rédaction du présent document, le prix d’un Webasto Go dépassait les 730 $ canadiens. Pour ce prix, un certain nombre de chargeurs muraux peuvent être expédiés à votre porte, taxes comprises. L’installation est en sus, bien sûr. Toutefois, et pour être juste, un rapide coup d’œil à de nombreux autres appareils portables de niveau 2 révèle que le prix de Webasto n’est pas si élevé que ça.

Cela dit, le Webasto Go a rechargé sans problème et sans effort tous les VE que j’ai branchés, depuis une Genesis GV70 Électrifiée et une Mercedes-Benz EQB 350, jusqu’à une Ioiniq 6 et une Nissan Ariya. Grâce aux programmes de charge intégrés des différents VE, j’ai pu programmer une charge en dehors des heures de pointe et pas une seule fois la combinaison du Webasto Go et du VE n’a failli.

En dépit de son prix, l’achat d’un chargeur Webasto est une quasi-garantie qu’il fonctionnera parfaitement à chaque fois, et pour les années à venir. Comme pour les voitures et les appareils électroménagers, la fiabilité est un facteur important à prendre en compte lors de l’achat.