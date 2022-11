Ce Chevrolet 3100 est passé à l’ère électrique

L’entreprise californienne va débuter la production du camion en 2024 au coût de 159 000 $ américains.

Le pickup développe une puissance de 294 chevaux.

L’autonomie tournerait autour de 320 km.

Cette superbe camionnette Chevrolet 3100 produite entre 1947 et 1953 vient de passer à l’ère électrique grâce à la firme Kindred Motorworks basée à Vallejo en Californie. Kindred Motorworks offre déjà d’autres modèles classiques disponibles pour une restauration complète – avec un groupe motopropulseur électrique ou à essence –, mais la camionnette 3100 est sa plus récente création et force est d’admettre que le résultat est assez convaincant.

À l’extérieur, presque rien ne laisse croire que ce camion a fait l’objet d’une transformation complète, quoique la hauteur de la caisse vend un peu la mèche sur le caractère du camion Chevrolet. D’ailleurs, cette suspension a été modifiée pour accueillir un arrangement à double triangulation à l’avant, tandis que la colonne de direction à crémaillère avec assistance électrique vient faciliter la vie de l’utilisateur. Et puisque cette création est imaginée pour une clientèle en moyens, l’ajout de freins à disques aux quatre coins du camion garantit un certain niveau de sécurité. Les sorciers de l’entreprise ont également intégré un frein de stationnement électronique, et même un système d’entrée sans clé, des vitres électriques et des ports USB. Finalement, un onduleur 120V de 1 000 watts alimente une prise de courant dans la boîte de chargement.

Sous le capot, la mécanique d’origine a été remplacée par ce moteur électrique de 294 chevaux qui envoie toute cette cavalerie à l’essieu arrière seulement. Le moteur est alimenté par une batterie d’une capacité de 74 kWh et la camionnette renferme un chargeur intégré de 6,6 kW capable de s’alimenter via des sources de 120 V ou 240 V.

En revanche, l’utilisation d’une borne de niveau 2 permet de recharger la batterie du pickup en neuf heures environ, si on se fie aux dires de Kindred Motorworks. Le pickup serait capable de rouler sur une distance de 320 km entre les recharges, une distance moins impressionnante que les nouveaux VÉ disponibles sur le marché, mais aucun de ces modèles ne possède le charisme de ce camion entièrement révisé d’un bout à l’autre.

À l’intérieur, la banquette recouverte de cuir profite aussi de ceintures de sécurité – qui n’étaient pas obligatoires à l’époque – et même d’un système, tandis que la planche de bord accueille un écran tactile central avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto en prime, une chaîne audio à trois haut-parleurs et un caisson de graves, ainsi qu’une recharge sans fil pour appareil intelligent.

Kindred prévoit débuter la production de cette camionnette électrique Chevrolet 3100 à partir de 2024 à un prix de 159 000 dollars américains.

Notez que l’entreprise propose aussi un fourgon Volkswagen T1 entièrement électrique, mais également un Ford Bronco ou une Chevrolet Camaro, ces deux-là qui sortent des ateliers de l’entreprise avec un bon vieux V8, le Bronco qui peut également être équipé d’une mécanique électrique.