Jeep dévoile le CJ Surge

L’aile de performance Mopar est toujours aussi impliquée dans la personnalisation des véhicules de l’ex-FCA, surtout du côté des marques américaines comme Chrysler, Dodge, Jeep et Ram.

Sans surprise, c’est majoritairement à ce niveau que les stratèges ont décidé d’investir le kiosque de cette édition 2022 du SEMA Show à Las Vegas, l’exposition qui ouvrira ses portes cette semaine. Et en cette journée d’Halloween où la couleur orange est à l’honneur, Mopar profite de l’occasion pour nous montrer le concept Jeep CJ Surge Electromod qui, comme son nom l’indique, délaisse sa motorisation d’antan au profit d’une motorisation purement électrique.

« Avec l’électrification en point de mire, Mopar est en excellente position pour améliorer l’expérience de ses clients avec des pièces et des accessoires de qualité, testés en usine. […] Le concept Jeep CJ Surge explore un futur système de propulsion zéro émission et soutient la mission de la marque Jeep de devenir la première marque de VUS électrifiés au monde », a déclaré Mark Bosanac, vice-président senior pour l’Amérique du Nord du service, des pièces et du service client Mopar.

Au-delà de sa teinte orange et noire avec quelques détails bleutés, un indice de ce qui se trouve sous le capot, le Jeep CJ se veut une étude sur la faisabilité d’inclure un groupe motopropulseur électrique à un modèle Jeep classique, un mouvement qui prend de l’ampleur depuis quelques années. Pour l’instant, il ne s’agit que d’une idée, mais celle-ci pourrait bien déboucher sur un ensemble offert aux amateurs de modèles plus anciens.

En véritable Jeep 4×4, le concept CJ Surge conserve ses capacités hors route, le véhicule qui est équipé d’un système de propulsion de 400 volts et 200 kW, ce dernier étant attaché au châssis du camion par des supports à moteur sur mesure. Il y a 24 modules de batteries au lithium-ion pour alimenter la quincaillerie qui fait aussi appel à un boîtier de transfert à deux vitesses avec sélection des rapports. Notez que les batteries sont logées dans une coque montée à l’arrière de l’habitacle.

Le concept CJ Surge profite aussi de ces pneus tout terrain BFGoodrich d’un diamètre de 35 pouces ainsi que d’une garde au sol supérieure à celle d’origine qui soulève le véhicule de deux pouces. Les jantes pleines sont une gracieuseté de la compagnie Black Rhino d’un diamètre de 18 pouces, cette configuration qui a obligé les concepteurs à greffer des élargisseurs d’ailes au véhicule.

Il y a aussi un pare-chocs spécial ainsi qu’un treuil de marque Warn avec des crochets de remorquage et des antibrouillards aux DEL, tandis qu’à l’endroit où l’utilisateur remplissait son réservoir d’essence, il y a plutôt un port de charge pour la recharge.

Bien entendu, ce concept ne sera pas produit en série limitée, mais démontre plutôt tout le potentiel de passer à l’électrique sans sacrifier tous les autres attributs du Jeep CJ d’origine.