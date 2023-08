Cadillac dévoile l’ESCALADE IQ 2025

Cadillac dévoile son VUS électrique, l’ESCALADE IQ 2025. Avec un prix de départ de 130 000 USD, il promet le luxe, des caractéristiques innovantes et une autonomie électrique notable.

Prix de départ d’environ 130 000 USD.

Autonomie électrique annoncée d’environ 720 kilomètres.

Écran LED de 55 pouces et technologies de sécurité avancées.

Cadillac, connu pour ses voitures de luxe, s’est aventuré dans le domaine des VUS électriques à trois rangées de sièges avec l’annonce de l’ESCALADE IQ 2025. Ce véhicule, bien que présenté comme une réitération moderne du célèbre VUS de pleine grandeur du constructeur, comporte un ensemble de caractéristiques et de revendications que Ecoloauto.com a eu la chance de découvrir de près à Détroit, dans le Michigan, au début du mois d’août.

Grande puissance, grande autonomie

Tout d’abord, l’ESCALADE IQ revendique une autonomie d’environ 720 kilomètres. Ce chiffre, bien qu’impressionnant sur papier, devra être validé par des essais en conditions réelles. Des facteurs tels que les conditions de conduite, le climat et la charge du véhicule peuvent influencer le kilométrage réel. Les acheteurs potentiels devraient aborder cette affirmation avec prudence, mais Cadillac est connu pour fournir des estimations d’autonomie proches de la réalité, notamment pour son VUS Lyriq.

Le cœur de l’ESCALADE IQ réside dans son robuste système de motorisation électrique. Il comprend deux unités motrices, chacune abritant un seul moteur, capable de délivrer une puissance impressionnante de 680 chevaux en mode normal. Pour ceux qui recherchent une conduite plus dynamique, le mode Velocity Max augmente la puissance jusqu’à 750 chevaux et un couple de 785 lb-pi, d’après les données d’essai de GM.

La recharge est un aspect essentiel de tout véhicule électrique, et l’ESCALADE IQ offre une grande souplesse à cet égard. Alors que la recharge classique à domicile en 240 V offre une autonomie d’environ 60 kilomètres par heure de charge, l’option DC Fast Charge, disponible dans les stations publiques, promet jusqu’à 160 kilomètres en seulement 10 minutes. Cette caractéristique, combinée à l’autonomie de 720 kilomètres annoncée pour le véhicule, est un gage de convivialité pour les automobilistes qui parcourent de longues distances.

Le châssis et la suspension du véhicule ont été méticuleusement conçus pour assurer une conduite confortable et contrôlée. Avec une suspension Short-Long Arm (SLA) équipée de ressorts pneumatiques et d’amortisseurs MagneRide, la conduite promet d’être à la fois souple et réactive. L’ajout de jantes en alliage de 24 pouces chaussées de pneus LT275/50R24, bien qu’élégantes, présente l’inconvénient d’une usure potentiellement plus rapide et d’une vulnérabilité aux dommages sur les terrains plus accidentés (c’est-à-dire tout ce qui n’est pas une chaussée lisse comme celles de la Californie).

Beaucoup d’écrans, beaucoup de place, beaucoup d’argent

À l’extérieur, l’ESCALADE IQ est un véhicule de taille imposante, avec une longueur de 224,3 pouces et une largeur de 94,1 pouces lorsque les rétroviseurs sont déployés. L’empattement est de 136,2 pouces, ce qui laisse entendre que l’intérieur est spacieux. Alors que les première et deuxième rangées offrent un espace suffisant pour la tête et les jambes, la troisième rangée semble légèrement plus limitée, en particulier au niveau de l’espace pour la tête.

La capacité de chargement du véhicule est louable, avec un espace généreux de 119,2 pieds cubes disponible lorsque les deuxième et troisième rangées sont repliées. Pour les objets plus petits, l’eTrunk (frunk) offre 12,2 pieds cubes supplémentaires. Ceux qui envisagent l’ESCALADE IQ pour le remorquage ne seront pas déçus non plus, avec une capacité maximale de remorquage de 8 000 livres.

À l’intérieur, il est clair que Cadillac a beaucoup étudié la création d’un environnement qui dégage une impression de luxe tout en accordant la priorité à la fonctionnalité. Sinon, le toit panoramique en verre fixe n’est pas seulement esthétique, il amplifie aussi la sensation d’espace, donnant aux voyages une impression d’ouverture et d’aération. L’expérience auditive n’a pas été négligée, avec un système audio pouvant accueillir jusqu’à 40 haut-parleurs.

Le grand écran LED de 55 pouces, qui s’étend d’un pilier à l’autre de la planche de bord, est indéniablement la principale attraction de l’intérieur de l’Escalade IQ. Il abrite l’interface utilisateur personnalisée Google/Android Cadillac et ne prend pas en charge la connexion Apple CarPlay ou Android Auto. De plus, il semble que la technologie soit directement inspirée de ce qui est promis dans la Cadillac Celestiq à 340 000 dollars. En parlant de dollars, l’Escalade IQ commence à 130 000 USD, ce qui en fait la Cadillac la plus chère jamais fabriquée (jusqu’à ce que la Celestiq arrive sur le marché, bien sûr).

La deuxième rangée de sièges offre une série d’équipements tout aussi impressionnants : sièges massants et ventilés, sièges largement inclinables ou écrans multimédias individuels sont tous disponibles dans la configuration Executive Rear Seats (sièges arrière exécutifs). En outre, contrairement à l’Escalade à moteur à combustion interne sortant, la troisième rangée de sièges de l’ESCALADE IQ semble étrangement exiguë, probablement en raison de la ligne de toit « coupé ».

Alors que le monde de l’automobile s’oriente progressivement vers l’électrification, l’incursion de Cadillac avec l’ESCALADE IQ 2025 représente un mélange harmonieux entre l’héritage de la marque et l’innovation contemporaine. Si ses caractéristiques techniques et ses équipements de luxe le placent en tête du marché des VUS électriques haut de gamme, le véritable test sera celui de ses performances sur route et de son adaptabilité dans des scénarios réels. Les clients potentiels et les passionnés devront attendre un peu pour en faire l’expérience concrète, car la commercialisation de l’ESCALADE IQ est prévue pour l’automne 2024.