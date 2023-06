Le Cadillac ESCALADE IQ prête à illuminer la scène des VE

Cadillac dévoile l’ESCALADE IQ, son premier VUS entièrement électrique, le 9 août.

L’ESCALADE IQ souligne l’engagement de Cadillac en faveur d’une gamme entièrement électrique.

Cadillac se prépare à redéfinir le paysage des véhicules électriques en dévoilant l’ESCALADE IQ le 9 août prochain. Afin d’aiguiser l’appétit des passionnés d’automobile, le constructeur de luxe américain a publié aujourd’hui une vidéo de présentation alléchante de ce tout nouveau VUS de grande taille entièrement électrique.

L’ESCALADE IQ, la première offre entièrement électrique de ce type de Cadillac, représente une réimagination audacieuse du modèle le plus emblématique de la marque. La vidéo de présentation donne un aperçu de l’esthétique du véhicule, avec des éléments tels que les jantes et la face avant, et promet une mise à jour passionnante de ce modèle très célèbre.

La présentation de l’ESCALADE IQ, qui témoigne de l’engagement de la marque en faveur de l’électrification, marque une étape importante dans la stratégie de Cadillac visant à proposer une gamme entièrement électrique d’ici à la fin de la décennie. Cette initiative ambitieuse s’aligne sur les tendances générales de l’industrie et les objectifs environnementaux, positionnant Cadillac à l’avant-garde de la révolution des véhicules électriques.

La production de l’ESCALADE IQ est prévue dans le centre d’assemblage rénové et réaménagé de l’usine ZERO de Detroit-Hamtramck. Grâce à un solide investissement de 2,2 milliards de dollars, ce site a été réorganisé pour servir de tremplin à la stratégie globale de GM en matière de véhicules électriques.

Alors que le compte à rebours avant la présentation du 9 août commence, tous les regards seront tournés vers Cadillac, car l’industrie, les passionnés et les consommateurs attendent avec impatience le dévoilement de l’ESCALADE IQ révolutionnaire.