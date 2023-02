Le Cadillac Lyriq 2024 ajoutera un niveau de finition et quatre nouvelles couleurs

Le Lyriq 2024 sera éligible au crédit de taxe de 7 500$ aux États-Unis.

Trois niveaux de finition seront offert, dont une nouvelle version d’entrée de gamme.

Le Lyriq offrira aussi quatre nouvelles couleurs de peinture.

Le Cadillac Lyriq recevra quelques modifications pour l’année modèle 2024 afin de rester compétitif face aux baisses de prix massives de Tesla.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement américain a annoncé que ses lignes directrices pour la classification des véhicules avaient été révisées afin de permettre à certains VUS électriques qui étaient auparavant considérés comme des berlines de bénéficier du crédit d’impôt pour véhicules propres.

En supprimant plus ou moins 7 500 dollars de la facture, cela aurait rendu le Lyriq plus compétitif par rapport au Tesla Model Y, sauf que cette dernière a également bénéficié de la même reclassification, et est donc également moins chère de 7 500 dollars qu’auparavant.

Pour remédier à cela, Cadillac a décidé de créer trois niveaux de finition pour le Lyriq 2024, dont un modèle d’entrée de gamme qui se délestera de quelques milliers de dollars par rapport au prix de départ de 2023.

Cette nouvelle version appelée Tech sera vendue aux États-Unis à partir de 58 590 $, mais elle renoncera à un certain nombre de caractéristiques que les acheteurs pourraient attendre d’un VÉ de luxe, comme un volant chauffant, une colonne de direction à réglage électrique, un rétroviseur à atténuation automatique et des essuie-glaces à détection de pluie.

La version de luxe de niveau intermédiaire offrira les mêmes équipements que le modèle de base 2023, à savoir un système d’éclairage ambiant à 26 couleurs, un décor intérieur en bois de papier et une chorégraphie lumineuse à l’approche du conducteur. Le prix de cette version sera de 62 690 $, soit 300 $ de moins que la version 2023.

Le niveau de finition le plus cher pour le Lyriq 2024 sera le Sport 3 AWD à 74 590 $, qui ajoutera des éléments sportifs montrant une apparence plus dynamique, tels que des accents sombres, un bouclier avant unique et des jantes en alliage diamantées de 20 pouces.

Parmi les autres changements, citons quatre nouvelles couleurs de peinture pour un total de huit teintes disponibles ainsi qu’une légère réduction de l’autonomie pour la version à propulsion arrière, qui pourra parcourir 496 kilomètres sur une charge au lieu de 502 kilomètres pour le modèle 2023.

Source : Electrek