BYD présentera un chargeur de 1 500 kW et la batterie Blade de nouvelle génération le 5 mars

Le constructeur automobile chinois présentera du matériel de recharge de 1 500 kW, des batteries Blade améliorées et des plans d’infrastructure élargis lors d’une prochaine conférence technologique.

Le chargeur BYD est évalué à 1 000 V et 1 500 A pour une puissance de pointe de 1 500 kW.

La batterie Blade de deuxième génération vise une densité énergétique accrue et une capacité de recharge à taux C plus élevée.

L’entreprise prévoit 4 000 stations de recharge éclair et 15 000 sites partenaires en Chine en 2026.

Le constructeur automobile chinois BYD se prépare à présenter une nouvelle génération de technologies de recharge et de batteries pour véhicules électriques à très haute puissance lors d’une conférence technique prévue le 5 mars, dont la vedette sera un système de « recharge éclair mégawatt 2.0 » de 1 500 kW.

Des photos circulant en ligne avant l’événement montrent une borne de recharge en forme de T dotée d’une structure de câbles suspendus. Astucieusement, cette conception suspendue permet aux câbles d’atteindre plusieurs positions de ports de recharge sur les véhicules tout en les empêchant de traîner au sol. Chaque distributeur semble utiliser des supports coulissants afin de réduire le poids des câbles et d’en améliorer la maniabilité.

Les informations visibles sur l’étiquette du matériel indiquent une tension maximale de 1 000 volts et un courant de pointe de 1 500 ampères. Combinées, ces valeurs correspondent à une puissance théorique de 1 500 kilowatts par pistolet de recharge. Si deux connecteurs partagent la capacité de l’armoire, la puissance totale du système pourrait dépasser 2 000 kW selon la configuration.

Des estimations techniques relayées par les médias chinois évoquent une puissance de recharge de pointe d’environ 1 360 kW en conditions réelles. À ce niveau, un véhicule électrique pourrait théoriquement gagner environ deux kilomètres d’autonomie par seconde au taux de charge maximal, ou près de 400 kilomètres en cinq minutes, avant que la puissance ne diminue à mesure que la batterie se remplit. À titre de comparaison, BYD avait déjà démontré un chargeur de 1 000 kW.

Les performances réelles dépendront de la compatibilité des véhicules. Les véhicules électriques de tourisme doivent être conçus pour accepter des taux de recharge soutenus de classe mégawatt, ce qui nécessite une gestion thermique robuste et une chimie de batterie capable de supporter des taux C élevés. Même lorsque la puissance maximale n’est pas pleinement exploitée, une capacité de puissance supérieure peut améliorer le débit des bornes dans des environnements urbains denses.

L’événement de BYD présentera également une batterie Blade de deuxième génération. Deux variantes sont attendues : l’une visant une densité énergétique d’environ 210 Wh/kg, soit une valeur moyenne, avec une capacité de recharge allant jusqu’à 3C, et l’autre optimisée pour la recharge ultra-rapide jusqu’à 8C, avec une densité énergétique d’environ 160 Wh/kg. Les deux versions offriraient une durée de vie pouvant atteindre 3 000 cycles de charge, surpassant celle de la batterie Blade de première génération.

La conférence du 5 mars précisera les calendriers de déploiement, la compatibilité des véhicules et si la pleine puissance de 1 500 kW est disponible par connecteur ou partagée entre plusieurs prises.

Source: autohome.com/ch