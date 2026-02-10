Le gouvernement fédéral ajoutera 8 000 bornes de recharge pour VÉ à travers le Canada

Plus de 84 millions de dollars ont été affectés à ce projet.

Cette mesure fait partie de l’enveloppe d’investissement de 1,5 milliard de dollars pour l’infrastructure des VÉ annoncée par le premier ministre Mark Carney la semaine dernière.

Il y a actuellement plus de 33 000 bornes de recharge à travers le pays.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie automobile dévoilée la semaine dernière, le gouvernement fédéral canadien prévoit d’ajouter 8 000 nouveaux points de recharge publics pour véhicules électriques à travers le pays.

Bien qu’Ottawa ait abrogé le mandat sur les VÉ qui aurait exigé que tous les nouveaux véhicules de tourisme vendus au Canada à partir de 2035 soient des modèles zéro émission, le gouvernement n’a pas abandonné ses objectifs d’électrification.

En effet, au lieu de forcer les conducteurs à faire la transition, le gouvernement s’attaque désormais à l’une des critiques les plus courantes concernant l’utilisation des voitures électriques : le manque d’infrastructures de recharge.

En ajoutant 8 000 nouvelles bornes au parc de plus de 33 000 unités actuellement installées à l’échelle nationale, Ottawa vise à rendre la recherche d’une borne de recharge pour VÉ aussi facile que celle d’une station-service.

Pour l’instant, on ignore si ce nombre inclut à la fois les bornes de destination de niveau 2 et les bornes de recharge rapide de niveau 3, ou uniquement ces dernières.

Les bornes de recharge rapide de niveau 3 sont les plus utiles pour les conducteurs en déplacement qui doivent s’arrêter pour recharger afin de terminer un trajet, mais les unités de niveau 2 sont également nécessaires. Elles offrent une option plus abordable et pratique dans les endroits où les conducteurs passent quelques heures à la fois, comme les centres commerciaux, les parcs nationaux et les hôtels.

Pour installer ces nouvelles bornes, 84 millions de dollars ont été mis de côté, ce qui revient à environ 10 500 $ par borne. À titre de comparaison, des données publiées en ligne situent le coût des Superchargeurs Tesla plus près de 50 000$ par borne de recharge. Cette somme fera partie du 1,5 milliard de dollars d’investissements dans l’infrastructure des VÉ annoncés la semaine dernière.

Les nouveaux objectifs du gouvernement visent à ce que 75 % de tous les nouveaux véhicules vendus en 2035 soient électriques, ce qui nécessitera tout de même beaucoup plus de stations de recharge, selon une estimation préparée pour Ressources naturelles Canada en 2024.

En effet, cette étude a révélé que le Canada aurait besoin d’environ 447 000 stations de recharge publiques et de 11,9 millions de bornes résidentielles pour répondre aux besoins du parc automobile du pays si le mandat initial sur les VÉ était resté en place.

Étant donné que le nouvel objectif est que 75 % des nouvelles voitures soient des VÉ dans 9 ans, nous pouvons supposer que le besoin en bornes se situera autour de 335 250 bornes publiques et près de 9 millions de points de recharge résidentiels.

Il reste donc encore beaucoup à faire à cet égard, d’autant plus qu’il ne semble pas y avoir d’échéancier pour la mise en service des 8 000 nouvelles bornes.

