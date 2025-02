BMW Vision Driving Experience : un prototype pour mieux tester la gestion

Le dévoilement du prototype aura lieu au mois de mai.

Le couple du prototype atteint 13 269 lb-pi.

Petit à petit, la prochaine Série 3 électrique de BMW prend forme. On a même déjà aperçu la prochaine M3 alimentée aux électrons, mais cette fois, ces photos officielles de cette berline camouflée proviennent d’un prototype baptisé BMW Vision Driving Experience.

C’est avec cette berlin quatre portes que les ingénieurs de la marque bavaroise testent la technologie de gestion du groupe motopropulseur et de la dynamique de conduite de cette prochaine Série 3, également connue sous l’appellation Neue Klasse. À ce sujet, cette technologie de gestion est quant à elle surnommée « Heart of Joy », un qualificatif cher aux concepteurs de BMW.

Le prototype a d’ailleurs été mis à l’épreuve de l’endurance aux installations de BMW à Spartanburg, aux États-Unis. Il s’agit là d’une étape importante, car tous les modèles issus de cette Neue Klasse seront équipés de cette technologie cruciale.

D’ailleurs, son arrivée sur le marché est imminente, car le constructeur a confirmé que le premier modèle de la Neue Klasse sortirait de l’usine de Debrecen, en Hongrie, plus tard cette année.

Ce qui distingue cette technologie de gestion, c’est sa capacité à gérer l’information dix fois plus vite que les systèmes précédents pour le groupe motopropulseur, le freinage, la recharge, la récupération d’énergie et la direction, notamment. BMW ajoute que le prototype Vision Driving Experience développe un couple astronomique de 13 269 lb-pi. Selon BMW, si la technologie de gestion est capable de gérer un couple aussi élevé, elle est probablement capable de s’occuper aisément des fonctions du quotidien.

La technologie « Heart of Joy » contrôle l’accélération, le freinage, la stabilisation, la direction, la dynamique transversale et la gestion de la charge. Le délai de réaction est de l’ordre de millisecondes selon ce qu’affirme BMW. La prochaine série de véhicules électriques de BMW risque d’être plus maniable que jamais.

Mais, ce n’est pas tout, car cette technologie de gestion serait également bénéfique pour l’efficacité de la voiture qui serait, aux dires de la marque, jusqu’à 25 % moins énergivore. Les ingénieurs ont même appliqué un code de couleur aux bandes lumineuses intégrées aux jantes. La couleur vert est réservée aux accélérations, la récupération d’énergie est en bleu, tandis que le freinage « traditionnel » avec les freins à disques est en orange.

En plus de cet ordinateur responsable de la gestion, quatre unités de contrôle se chargent de plusieurs autres fonctions du véhicule comme la climatisation, les systèmes de confort, l’accès au véhicule, et l’éclairage intérieur et extérieur.

On devrait en apprendre plus à l’occasion du Salon de l’auto de Shanghai au mois de mai, lorsque BMW lèvera le voile sur ce nouveau prototype Vision Driving Experience, un passage obligé avant le dévoilement de la remplaçante de la Série 3 actuelle.