BMW présente la toute première M3 électrique sur la plate-forme de la prochaine génération de la Série 3

BMW présente en avant-première la M3 électrique dotée du design Neue Klasse, d’une esthétique améliorée et d’un accent mis sur la performance.

La première M3 électrique de BMW sera lancée après la nouvelle génération de berlines de la série 3.

Le design Neue Klasse comprend des ailes plus larges, des freins plus grands et des pare-chocs plus audacieux.

Les variantes à moteur à combustion resteront disponibles aux côtés du modèle électrique.

BMW a donné un premier aperçu de sa future M3 électrique, construite sur la plateforme de la prochaine génération de la série 3. Arborant le langage stylistique Neue Klasse, la M3 électrique présente un style distinctif et devrait bénéficier de sérieuses améliorations en termes de performances, ce qui en fera une véritable M3.

La M3 électrique intègre des modifications visuelles qui soulignent sa conception axée sur les performances, notamment des passages de roues plus larges, des pare-chocs avant et arrière prononcés et des freins à disque nettement plus grands. Ces éléments s’alignent sur le style BMW Neue Klasse, présenté pour la première fois dans le concept Vision Neue Klasse en 2023.

Malgré l’accent mis sur l’électrification, Frank van Meel, PDG de BMW M, a confirmé que les variantes à moteur à combustion de la M3 resteraient en production aux côtés de la version électrique. De récentes photos-espionnes de la prochaine génération de la série 3 ont montré un véhicule avec quatre tuyaux d’échappement, ce qui indique que BMW continuera à proposer le moteur à six cylindres en ligne de 3,0 litres. S’adressant à la publication britannique Autocar, M. van Meel a expliqué : « Nous prévoyons de conserver nos voitures à combustion également. »

Le PDG a également abordé les différences potentielles de marque entre la M3 à essence et la M3 électrique, en déclarant : « Une M3 est une promesse, pas un moteur ». Cela suggère que BMW n’a pas l’intention de créer un badge distinct pour la variante électrique.

La nouvelle génération de BMW série 3 devrait être lancée dès l’année modèle 2026. La M3 électrique suivra probablement plus tard, marquant un nouveau chapitre pour la division M haute performance de BMW.