BMW dévoile la nouvelle iX 2026 avec des performances améliorées, y compris la iX M70 de 650 chevaux

BMW améliore l’iX avec des performances accrues, une plus grande autonomie et des technologies avancées pour 2025.

La nouvelle BMW iX offre jusqu’à 547 km d’autonomie avec des augmentations de puissance sur toutes les variantes. Capacités de recharge améliorées : 195 kW DC, 22 kW AC, avec une technologie de batterie plus rapide et plus efficace. Un design actualisé, l’option M Sport et des systèmes avancés d’aide à la conduite ont été introduits. Le prix de départ est fixé à 88 900 $.



BMW a dévoilé la dernière édition de son Sports Activity Vehicle (SAV) tout électrique iX, qui se caractérise par des performances de conduite améliorées, une autonomie accrue pouvant atteindre 547 kilomètres, et des éléments de design actualisés. La nouvelle iX 2026 sera disponible dans le monde entier à partir du printemps 2025, et la production se poursuivra à l’usine BMW de Dingolfing en Allemagne.

La nouvelle gamme BMW iX 2026 comprend les modèles xDrive45, xDrive60 et M70 xDrive, chacun bénéficiant d’améliorations au niveau du groupe motopropulseur. La xDrive45 développe 300 kW (402 ch) et passe de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, tandis que la xDrive60 génère 400 kW (536 ch) et atteint la même vitesse en 4,6 secondes. La M70 xDrive haute performance offre jusqu’à 485 kW (650 ch) et accomplit le sprint en 3,8 secondes, ou en 3,5 secondes selon la méthode « 1 foot rollout ». Nous pensons que cette nouvelle version contribuera à atténuer la douleur causée par le flop qu’est le XM.

BMW a amélioré la technologie des batteries sur l’ensemble de la gamme, l’iX xDrive60 pouvant parcourir jusqu’à 547 kilomètres en une seule charge. La xDrive45 offre une autonomie de 502 kilomètres, tandis que la M70 xDrive couvre 486 kilomètres. Les capacités de charge ont également été améliorées, avec une charge en courant continu (DC) pouvant atteindre 195 kW et une charge en courant alternatif (AC) pouvant atteindre 22 kW.

L’introduction de semi-conducteurs en carbure de silicium (SiC) dans l’électronique de puissance permet de réaliser des gains d’efficacité. Ces semi-conducteurs améliorent la conversion de l’énergie et les performances. Les batteries haute tension se caractérisent par une densité énergétique accrue, avec des capacités utilisables nettes allant de 100,1 kWh à 113,4 kWh, selon le modèle.

L’extérieur du BMW iX 2026 présente une calandre BMW redessinée avec un éclairage de contour Iconic Glow en option, de nouveaux feux diurnes verticaux et un design arrière actualisé avec des surfaces homogènes de la couleur de la carrosserie. De nouvelles finitions de peinture sont disponibles avec le pack M Sport en option, qui introduit des éléments de style dynamiques et des jantes M exclusives en alliage léger de 22 et 23 pouces.

À l’intérieur, l’iX 2026 propose de nouveaux sièges multifonctions M avec revêtement en microfibre/Sensatec, un volant en cuir M et des options d’habillage avancées. L’équipement de série comprend des sièges avant chauffants, un système audio Harman Kardon Surround Sound System et le Live Cockpit Professional de BMW. Les équipements optionnels comprennent un toit panoramique Sky Lounge, le système audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System et la ventilation active des sièges.

La nouvelle iX 2026 est équipée des dernières technologies d’aide à la conduite de BMW, notamment l’Assistant de conduite Plus avec régulateur de vitesse actif et l’Aide-autoroutier, qui permet de conduire les mains libres sur certaines autoroutes à une vitesse maximale de 130 km/h. L’assistant de stationnement professionnel permet de se garer à l’aide d’un téléphone intelligent

Le système BMW iDrive, alimenté par le système d’exploitation 8.5, offre une interface utilisateur intuitive avec des commandes tactiles et vocales, la diffusion en continu vidéo, les jeux embarqués et la connectivité 5G. Le véhicule prend également en charge la recharge à domicile connectée et la clé numérique BMW pour une intégration transparente avec les appareils intelligents.