La BMW i3 parcourt 1 213 km lors d’un essai d’endurance en Chine

Une BMW i3 à propulsion destinée au marché chinois a effectué un trajet sur des routes variées avec 1 % de charge restante.

Une i3 à propulsion a parcouru 1 213 km lors d’un essai sur différents types de routes en Chine.

BMW a rapporté une consommation moyenne exceptionnelle de 11,3 km/kWh.

Les i3 destinées à l’Amérique du Nord devraient être lancées avec une transmission intégrale à deux moteurs.

BMW affirme qu’une version à propulsion de sa nouvelle berline i3 a parcouru 1 213 km sur une seule charge lors d’un essai d’endurance en Chine, terminant le trajet avec seulement 1 % de capacité de batterie restante.

Le parcours comprenait des autoroutes, des routes nationales et des zones urbaines. La consommation moyenne de la BMW i3, soit 7 milles par kilowattheure, l’équivalent d’environ 8,9 km/kWh, lui a permis de couvrir cette distance. Selon le chiffre avancé par l’entreprise, soit 14,1 kWh sur 100 milles, cela correspond à environ 8,8 kWh/100 km. Le véhicule d’essai était doté d’une batterie utile de 108,7 kWh, ce qui explique aussi en partie la distance parcourue.

Aucun autre détail sur le parcours, les conditions de conduite ou la méthode d’essai n’a été fourni. Ces chiffres remarquables doivent être considérés comme le résultat d’un essai d’endurance, mais ils demeurent impressionnants.

La configuration est également importante, puisque BMW affirme que l’i3 d’abord destinée à l’Amérique du Nord et à l’Europe sera équipée de deux moteurs et d’une transmission intégrale. La voiture essayée en Chine, destinée à ce marché, était à propulsion et possédait un empattement allongé. Ces deux configurations ne devraient pas être proposées chez nous. Cela limite considérablement ce que l’essai permet de déduire de l’autonomie à laquelle les clients peuvent s’attendre pour les versions nord-américaines.

Le résultat met néanmoins en évidence le potentiel d’efficacité que BMW vise avec ses véhicules électriques Neue Klasse. La consommation rapportée de l’i3 était suffisamment basse pour lui permettre de parcourir plus de 1 200 km sur le trajet d’essai, malgré sa batterie volumineuse et lourde.

La plateforme Neue Klasse et l’i3 se sont toutefois révélées jusqu’à présent très prometteuses. L’i3 peut accepter une puissance de recharge allant jusqu’à 400 kW ; dans des conditions adéquates, une recharge de 10 à 80 % devrait ainsi prendre 21 minutes.

Au bout du compte, l’essai d’endurance donne une première indication de l’efficacité de la plateforme, mais ne permet pas de prévoir l’autonomie du modèle qui sera commercialisé ici. Le groupe motopropulseur et la configuration de carrosserie mis à l’essai en Chine diffèrent de ceux de la voiture qui sera offerte aux États-Unis et au Canada. BMW n’a pas encore fourni d’estimation officielle de l’autonomie, mais celle-ci devrait se situer autour de 750 km.

Source: InsideEvs