BMW iX3 domine lors des prix Voiture Mondiale de l’Année 2026 alors que Lucid, Hyundai, et Mazda remportent les honneurs par catégorie

Le BMW iX3 a décroché le grand prix toutes catégories confondues ainsi que le titre de véhicule électrique, tandis que Cadillac, Chevrolet, Hyundai et Kia ont remporté des victoires par catégorie.

• Le BMW iX3 a remporté à la fois le titre de Voiture Mondiale de l’Année et celui de World Electric Vehicle.

• Lucid, Hyundai, Firefly et Mazda ont chacune décroché une victoire dans une catégorie des Voiture Mondiale de l’Année 2026.

• Les véhicules électriques, les véhicules urbains, les modèles de luxe et les véhicules de performance figuraient tous au palmarès de cette année.

Les gagnants des Voiture Mondiale de l’Année 2026 ont placé les véhicules électriques à batterie et les véhicules axés sur la polyvalence au cœur des résultats mondiaux de cette année, le BMW iX3 remportant le grand honneur toutes catégories confondues en plus d’ajouter une deuxième victoire dans la catégorie électrique.

Le iX3 a été nommé Voiture Mondiale de l’Année, terminant devant le Hyundai Palisade et la Nissan Leaf dans la catégorie phare du programme de récompenses. Ce résultat donne à BMW la meilleure performance globale de cette édition et place un véhicule électrique au sommet de la compétition mondiale.

BMW a également remporté le titre de Voiture Électrique Mondial avec le iX3, devant la Mercedes-Benz CLA et la Nissan Leaf. Ce deuxième prix donne à la marque une double victoire et renforce la position du modèle à la fois comme chef de file de sa catégorie et comme véritable prétendant sur l’ensemble du marché.

Voici tous les gagnants par catégorie ainsi que les finalistes :

Voiture Mondiale de l’Année

– BMW iX3 (gagnant)

– Hyundai Palisade

– Nissan Leaf

Véhicule Électrique Mondial

– BMW iX3 (gagnant)

– Mercedes-Benz CLA

– Nissan Leaf

Le très attendu BMW iX3 remporte les honneurs dans la catégorie World Electric Vehicle devant la Mercedes-Benz CLA et l’abordable Nissan LEAF. Les efforts de BMW en matière de design et de technologie sont récompensés dans cette catégorie relevée.

Véhicule de Luxe Mondiale

Cadillac Vistiq

Lucid Gravity (gagnant)

Volvo ES90

Dans le segment haut de gamme, le Lucid Gravity a remporté le titre de Véhicule de Luxe Mondiale, devançant le Cadillac Vistiq et le Volvo ES90. Cette catégorie reconnaît l’excellence de haut niveau dans des domaines comme le confort, la technologie, le raffinement et le positionnement global dans le marché du luxe.

Véhicule de Performance Mondiale

BMW M2 CS

Chevrolet Corvette E-Ray

Hyundai Ioniq 6 N (gagnant)

La Hyundai Ioniq 6 N a remportée le titre de Véhicule de Performance Mondiale, devant la BMW M2 CS et la Chevrolet Corvette E-Ray. Ce résultat permet à Hyundai d’obtenir une reconnaissance dans l’une des catégories les plus relevées du programme pour les passionnés et met en lumière l’expansion continue de l’offre de véhicules électrifiés à hautes performances.

Voiture Urbaine Mondiale

Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV

Firefly (gagnant)

Hyundai Venue

Du côté des véhicules de plus petit format, la Firefly a remporté le titre de Voiture Urbaine Mondiale, devançant le Baojun Yep Plus/Chevrolet Spark EUV et le Hyundai Venue. Ce prix reflète la solidité de son format compact, sa praticité pensée pour la ville et sa convivialité au quotidien.

Design Automobile Mondial de l’Année

Kia PV5

Mazda 6e / EZ-6 (gagnant)

Volvo ES90

En matière de design, la Mazda 6e / EZ-6 a été nommé Design Automobile Mondial de l’Année, devant la Kia PV5 et le Volvo ES90. Ce résultat donne à Mazda le prix du style dans un groupe de finalistes qui comprenait aussi des concurrents établis dans des segments grand public et haut de gamme.