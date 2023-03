BMW évoque la future i5 électrique

Elle sera lancée en même temps que la nouvelle génération de la série 5.

Toutes les versions de la série 5 seront électrifiées d’une manière ou d’une autre.

BMW a la chance de disposer d’une série de produits légendaires et très appréciés. Les deux premières sont sans aucun doute la série 3 et la série 5. La nouvelle génération de cette dernière sera présentée dans le courant de l’année et BMW promet l’électrification pour toutes, y compris une i5 entièrement électrique.

Les nouvelles sont bonnes, car toutes les versions de la nouvelle série 5 seront électriques d’une manière ou d’une autre. Le constructeur allemand proposera des variantes entièrement électriques et hybrides rechargeables, ainsi que des moteurs essence et diesel très efficaces dotés de la technologie hybride douce 48V. La prochaine M5 devrait bénéficier de la technologie PHEV, ce qui en fera la plus puissante et la plus rapide de sa catégorie. Mais c’est l’i5 qui nous intéresse le plus.

La raison principale est que l’i4 est l’un de nos véhicules électriques préférés, l’un des préférés au monde. Selon Oliver Zipse, président du conseil d’administration de BMW AG, la i4 M50 était en fait « le modèle BMW M le plus vendu dans le monde en 2022 » et BMW va proposer un modèle i5 équivalent. Et ce n’est pas tout.

Zipse a ajouté que, judicieusement, une variante familiale serait également ajoutée à la gamme i5. « La BMW Série 5 Touring est très populaire, en particulier en Europe », a-t-il fait remarquer. « À partir du printemps 2024, elle sera également proposée en version tout électrique, ce qui nous donnera un argument de vente vraiment unique dans ce segment. » La rumeur veut que la prochaine M5 Touring arrive également en Amérique du Nord, ce qui devrait ouvrir la porte à la i5 Touring.

C’est une nouvelle passionnante à la fois pour les fans de VE, les aficionados de BMW et les amateurs de familiales. BMW prévoit que le lancement mondial de la nouvelle Série 5 Berline aura lieu en octobre 2023.