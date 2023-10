BMW Amérique du Nord collabore avec le réseau Tesla Supercharger et adopte le NACS

BMW Amérique du Nord s’associe au réseau Tesla Supercharger pour offrir des options de recharge améliorées à ses conducteurs de véhicules électriques aux États-Unis et au Canada.

• Les conducteurs de BMW, MINI et Rolls-Royce électriques aux États-Unis et au Canada auront accès aux Superchargers Tesla à partir de 2025.

• Cette collaboration se distingue de l’engagement récent de BMW à développer un nouveau réseau de recharge en Amérique du Nord en collaboration avec six autres constructeurs automobiles.

BMW Amérique du Nord et Rolls-Royce Motor Cars NA ont récemment annoncé une nouvelle collaboration avec le réseau Tesla Supercharger. Dès le début de 2025, les conducteurs de véhicules électriques BMW, MINI et Rolls-Royce équipés du système de recharge combiné (CCS) aux États-Unis et au Canada pourront recharger leurs véhicules dans les stations Tesla Supercharger spécifiées. Cette initiative fait partie de la stratégie dédiée de BMW pour garantir à leurs conducteurs de VÉ un accès accru à des solutions de recharge rapides et fiables.

Sebastian Mackensen, le président-directeur général de BMW Amérique du Nord, a souligné l’engagement de la marque envers l’électrification et s’est assuré que leur gamme croissante de véhicules électriques bénéficie d’un soutien de recharge adéquat. Il a déclaré : « Avec un portefeuille croissant de modèles électriques BMW, MINI et Rolls-Royce aux États-Unis et au Canada, notre objectif principal est de garantir à nos conducteurs un accès pratique à une recharge rapide et fiable. » De plus, les conducteurs de BMW, MINI et Rolls-Royce pourront localiser les Superchargers disponibles via l’affichage de leur véhicule et gérer les paiements via l’application de la marque spécifique de leur voiture.

Enfin, d’ici 2025, le groupe BMW adoptera la norme de recharge nord-américaine (NACS) pour ses véhicules électriques dans les deux pays. Il convient également de noter que ce partenariat est indépendent de l’engagement récent de BMW Amérique du Nord à unir ses forces avec six autres constructeurs automobiles pour lancer un réseau de recharge de véhicules électriques complet en Amérique du Nord. Cette nouvelle entreprise vise à mettre en place un minimum de 30 000 chargeurs à travers les zones urbaines et les grands axes routiers, accessibles à tous les conducteurs de VÉ respectant les protocoles de recharge CCS ou NACS.