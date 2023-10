Une BMW i7 “Alpina” pourrait voir le jour

BMW Blog a annoncé la possible réintroduction de l’Alpina B7 avec le rafraîchissement de la BMW Série 7, alors que la super-berline est en arrêt de production l’année dernière.

BMW prévoit de prendre le contrôle d’Alpina le 1er janvier 2026.

La B7, autrefois la berline la plus rapide au monde, a été retirée en même temps que le lancement de la génération G70 de la BMW Série 7.

BMW envisage de lancer une nouvelle Classe Luxe après 2025, Alpina supervisant le développement et la distribution.

Selon un article récent de BMW Blog, l’Alpina B7, une super-berline qui a été retirée de la production il y a un an, pourrait faire son retour avec le rafraîchissement de la BMW Série 7. Alpina jouit d’une longue réputation pour ses modèles BMW modifiés, offrant des alternatives aux véhicules de performance de BMW. Ces adaptations ont été marquées par un mélange d’exclusivité et de subtilité, qui a bien résonné sur certains marchés.

Comme le souligne le rapport de BMW Blog, un développement intéressant se veut le changement prochain dans l’alignement corporatif d’Alpina. BMW, le constructeur automobile basé à Munich, a l’intention d’intégrer officiellement et en entièreté Alpina dans son conglomérat d’ici le 1er janvier 2026. La position exacte qu’Alpina occupera au sein de la structure organisationnelle de BMW reste à préciser. Au milieu de cette transition, il semble de plus en plus plausible que la B7 soit relancée en tant qu’offre phare du côté berline d’Alpina.

L’arrêt de la production de la B7 en septembre dernier coïncidait avec le lancement de la génération G70 de la BMW Série 7. Pendant cette phase, Alpina avait signalé la fin du parcours de la B7 dans leur gamme. Contrairement à cette position antérieure, des spéculations soutenues par BMW Blog suggèrent que la B7 pourrait être réintroduite, coïncidant avec le rafraîchissement anticipé de la nouvelle Série 7. Cette réintroduction est attendue au moment où BMW formalisera son acquisition d’Alpina.

La dernière version de l’Alpina B7 était équipée d’un puissant moteur V8 biturbo de 4,4 litres, délivrant un impressionnant 600 chevaux. Ce moteur présentait des améliorations telles que de nouveaux turbocompresseurs, des pistons modifiés, et un système de refroidissement amélioré, parmi tant d’autres. Cette berline était mondialement reconnue pour sa vitesse inégalée, atteignant 330 km/h. De plus, la nouvelle version exclusivement électrique de la Série 7, la i7, pourrait également voir une variante Alpina ajoutée à sa gamme, représentant la première incursion électrique d’Alpina.

En ce qui concerne les stratégies futures du constructeur, après la moitié de la décennie actuelle, BMW envisage d’introduire une nouvelle classe de véhicules de luxe. Alpina devrait gérer sa conceptualisation, sa promotion et sa livraison. Notamment, ces premiers véhicules devraient dépendre des carburants conventionnels, reflétant la préférence des clients d’Alpina pour l’essence et le diesel.