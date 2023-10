Bill Ford exhorte l’UAW à mettre fin à la grève pour le bien-être de l’industrie automobile

Comme rapporté par Automotive News, Bill Ford, président exécutif du conseil d’administration de Ford Motor Co., implore l’UAW de mettre fin à leur grève, soulignant ses implications plus larges pour l’industrie automobile américaine.

Le président exécutif de Ford Motor Co., Bill Ford, appelle les dirigeants de l’UAW à mettre fin à la grève en cours.

La grève d’un mois touche 34 000 travailleurs à travers 44 installations américaines.

La grève prolongée pourrait donner un avantage concurrentiel à des entreprises comme Tesla et Toyota.

Selon Automotive News, l’avenir de l’industrie automobile américaine est confronté à un défi majeur avec la grève en cours des United Auto Workers (UAW). Bill Ford, président exécutif du conseil administratif de Ford Motor Co., a exprimé ses préoccupations lundi, exhortant les dirigeants de l’UAW à cesser la grève d’un mois. Il a souligné que cette impasse prolongée menace non seulement la position concurrentielle de Ford face à des rivaux comme Tesla et Toyota, mais met également en péril l’ensemble de l’industrie automobile américaine.

S’exprimant depuis l’emblématique complexe Rouge à Dearborn, au Michigan, Ford a indiqué que l’industrie se situe à un point tournant, particulièrement au moment de cette série de négociations contractuelles. Il a souligné que les concurrents comme Tesla profitent de cette grève, sachant que plus elle perdure, plus elle leur est bénéfique.

La décision de Bill Ford de s’exprimer publiquement découle de son statut unique. Il a été une partie intégrante de chaque discussion contractuelle avec l’UAW depuis 1982 et est avec l’entreprise depuis quelques années avant cela. Reconnu pour sa position pro-syndicale, Ford prétend être le leader le plus « pro-syndicat » de l’industrie. La grève actuelle a commencé le 15 septembre, débutant avec trois usines d’assemblage. Elle s’est depuis étendue, touchant environ 34 000 travailleurs à travers 44 installations américaines.

Des développements récents ont vu l’UAW intensifier leurs actions, ciblant la plus grande et la plus rentable des usines de Ford Motor, le Kentucky Truck. Cette grève a conduit à une augmentation à raison du double des travailleurs de Ford en grève à 16 600. Étonnamment, Ford offre le salaire le plus élevé parmi les trois constructeurs automobiles, mais elle a plus de travailleurs en grève par rapport à General Motors et Stellantis.

Bill Ford a souligné les répercussions immédiates et potentielles de la grève. Elle affecte non seulement des dizaines de milliers d’Américains, y compris les travailleurs, les fournisseurs et les concessionnaires, mais sa continuation pourrait également avoir des conséquences profondes pour l’économie américaine et les communautés locales.

En conclusion, Ford a partagé son opinion quant à mettre de côté les émotions personnelles et à se concentrer sur la quête d’une résolution du problème. Il a souligné l’importance de l’unité après les négociations, affirmant que les deux parties doivent se réunir en tant qu’entité cohésive, travaillant de concert pour l’avenir de l’industrie.