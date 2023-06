Bientôt deux berlines à hydrogène chez Toyota

Toyota veut doubler ses ventes de véhicules à piles à combustible.

Seule la Mirai est disponible avec une telle motorisation à l’heure actuelle.

Le multisegment Crown pourrait recevoir cette option, mais…

Jusqu’ici, l’offre de Toyota dans le créneau niché des véhicules alimentés par l’hydrogène a été assez limitée. Le constructeur nippon ne compte que sur la berline Mirai à l’heure actuelle, en plus d’un autobus destiné aux flottes commerciales, mais ceci va bientôt changer, du moins pour le marché local japonais.

En effet, plus tard cet automne, Toyota a l’intention de commercialiser une version alimentée par l’hydrogène de sa berline Crown, un modèle qui ne devrait pas être ajouté à la gamme nord-américaine dans un avenir rapproché. En revanche, les consommateurs nord-américains peuvent déjà commander la version utilitaire de la Crown, Toyota qui a décidé de ramener le modèle sous une forme plus proche d’un multisegment coupé pour 2023. Toutefois, seules des motorisations hybrides se retrouvent sous le capot du curieux multisegment.

Le constructeur aurait l’intention de doubler ses ventes de véhicules à piles à combustible avec cette deuxième voiture qui, il faut l’avouer, ressemble étrangement à l’actuelle Mirai, en termes de dimensions du moins. Précisons également que la Crown sera aussi disponible avec un groupe motopropulseur hybride sur le marché local de la marque, et possiblement ailleurs sur le globe.

La présence d’une berline avec une planche de bord munie d’un poste de conduite à gauche lors de la présentation récente du modèle laisse croire à la possibilité que la berline puisse traverser l’Océan Pacifique, mais pour l’instant, il ne s’agit que de spéculations. Il serait fort étonnant que Toyota revienne sur sa décision d’envoyer à la retraite l’ancienne Avalon au profit de ce multisegment Crown pour ensuite revenir avec une berline techniquement similaire à l’ancienne Avalon, mais on ne sait jamais.

En réalité, Toyota planifie de commercialiser toutes les variantes de la nouvelle série Crown dans une quarantaine de pays à l’échelle mondiale. Rappelons qu’en plus du multisegment coupé et de la berline, Toyota prévoit ajouter une version familiale, ainsi qu’une variante plus sportive du multisegment.

Au moment d’écrire ces lignes, il est peu probable que Toyota n’ajoute une version supplémentaire à ce nouveau multisegment Crown fraîchement débarqué, mais qui sait, avec les États-Unis qui représentent le plus gros marché pour les véhicules à piles à combustible de la marque, Toyota pourrait être tenté de doubler son empreinte « hydrogène » aux États-Unis et pourquoi pas, au Canada aussi, avec l’engouement pour tout qui a une connotation « verte » de nos jours.