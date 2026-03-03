Audi confirme la production d’une nouvelle voiture de sport électrique basée sur le Concept C d’ici deux ans

Le PDG de la marque a mis fin aux rumeurs d’annulation concernant la future voiture de sport électrique.

Ce modèle partagera sa plateforme et sa motorisation avec la future Porsche 718 électrique.

La version de série devrait conserver l’essentiel du design du concept, marquant une nouvelle orientation stylistique pour Audi.

Alors que des rumeurs laissaient entendre que l’Audi Concept C ne verrait jamais le jour en série, le PDG d’Audi, Gernot Döllner, a confirmé qu’une nouvelle voiture de sport électrique basée sur ce concept devrait arriver sur le marché d’ici deux ans.

En effet, le dirigeant affirme que le Concept C est un « produit sérieux » dont l’avenir est assuré en tant que véhicule précurseur d’une nouvelle ère de design chez le constructeur allemand.

De fait, le modèle de série devrait conserver environ 87 % du design du concept, ce qui laisse présager une rupture radicale avec les modèles actuels de la marque. On remarque notamment sur le Concept C une « calandre » verticale étroite située entre de minces phares horizontaux et des sections encastrées de la face avant menant à de larges prises d’air sur les flancs.

La silhouette générale du Concept C rappelle à la fois la R8 et la sportive TT originale, prouvant qu’Audi n’a pas oublié son héritage en la matière.

Une grande partie des rumeurs d’abandon du projet provenaient de l’incertitude entourant le sort des futures Porsche 718 Cayman et Boxster électriques, avec lesquelles la version de série du Concept C partagera sa plateforme et ses motorisations.

Peu de détails techniques sont connus pour le moment, mais la plateforme PPE Sport sur laquelle reposera la version de série dispose d’une batterie montée devant l’essieu arrière et d’un moteur électrique à l’arrière. Une version à transmission intégrale, équipée d’un second moteur électrique à l’avant, serait également prévue.

Dans une lettre interne envoyée aux employés le mois dernier, le PDG d’Audi a précisé que la livraison de la plateforme par Porsche n’était pas remise en question et que les deux divisions du groupe Volkswagen collaboraient étroitement sur ce projet.

Outre son apparence extérieure, la future sportive électrique d’Audi devrait également donner un avant-goût de la prochaine philosophie de la marque en matière de design intérieur, qui devrait proposer davantage de commandes physiques et des matériaux de meilleure qualité que les modèles actuels.

Compte tenu qu’elle sera une voiture sport exclusivement décapotable et électrique, la version de série de l’Audi Concept C ne devrait pas être un modèle de grand volume, mais plutôt un produit de niche agissant comme un « véhicule phare » pour attirer de nouveaux acheteurs en concession.

Audi Concept C | Photo: Audi Audi Concept C | Photo: Audi Audi Concept C | Photo: Audi Audi Concept C | Photo: Audi Audi Concept C | Photo: Audi Audi Concept C | Photo: Audi Audi Concept C | Photo: Audi Audi Concept C | Photo: Audi

Source : Motor1.com