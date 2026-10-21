Spotify sans téléphone : l’application native arrive dans les Audi

Audi affirme être le premier constructeur à offrir l’application native complète de Spotify.

Téléchargement gratuit ; compte Spotify et connexion de données requis.

Vidéoclips et paroles disparaissent de l’écran central quand le véhicule roule.

Audi affirme être le premier constructeur à offrir l’application native complète de Spotify directement dans le véhicule. L’application est offerte dès aujourd’hui dans l’Audi Application Store et fonctionne à même le système d’infodivertissement, sans connexion à un téléphone intelligent.

Le déploiement vise les modèles Audi construits sur les architectures Premium Platform Electric (PPE) et Premium Platform Combustion (PPC), à partir de l’année modèle 2026. Audi compte 47 marchés de lancement dans le monde, de l’Europe aux Amériques du Nord et du Sud, en passant par l’Asie, l’Afrique et l’Australie.

5 modèles Audi admissibles au lancement, Q7 et Q9 à suivre

Modèle Plateforme Années modèles Audi A6 e-tron PPE 2026 et suivantes Audi Q6 e-tron PPE 2026 et suivantes Audi A5 PPC 2026 et suivantes Audi Q5 PPC 2026 et suivantes Audi A6 PPC 2026 et suivantes

Audi précise que l’application arrivera aussi dans les VUS Q7 et Q9 lors de leur lancement respectif sur chaque marché.

Android Automotive OS : une intégration conçue avec Cariad et Spotify

Audi, Cariad (la filiale logicielle du Groupe Volkswagen) et Spotify ont travaillé ensemble à l’intégration de l’application à Android Automotive OS.

Les versions précédentes de Spotify dans l’auto reposaient sur des gabarits standardisés, qui imposent la même mise en page et les mêmes commandes d’une application à l’autre. La version native utilise une interface conçue pour l’habitacle. Elle reprend les menus et la navigation que les utilisateurs de Spotify connaissent sur leur téléphone et les adapte aux écrans multiples des tableaux de bord Audi.

Spotify était déjà offert dans les véhicules équipés d’Android Automotive OS, y compris dans des modèles Audi antérieurs par l’intermédiaire de l’Audi Application Store depuis 2023, sous forme d’application à gabarits. La nouvelle version est la première que Spotify a conçue avec sa propre interface pour l’auto.

Selon le modèle, l’équipement et la configuration logicielle, l’application peut exploiter les commandes et les écrans disponibles du véhicule.

5 fonctions phares, avec des limites sur l’écran central en conduite

L’application native ajoute cinq fonctions dans les habitacles Audi :

Vidéoclips (nouveau)

(nouveau) Paroles en temps réel (nouveau)

(nouveau) Balados vidéo , selon Spotify

, selon Spotify Spotify Jam : les passagers balaient un code QR pour se joindre à une séance d’écoute partagée et ajouter des chansons à la file d’attente

: les passagers balaient un code QR pour se joindre à une séance d’écoute partagée et ajouter des chansons à la file d’attente Spotify DJ

Les fonctions s’ajustent automatiquement selon que le véhicule roule ou est stationné. En conduite, l’écran central MMI :

masque les vidéoclips et les paroles en temps réel

désactive la connexion au compte et les réglages

retire les commandes associées de l’écran de lecture en cours (Now Playing View)

Les commandes vocales, dont « Hey Audi » et Spotify DJ, restent accessibles en roulant. Dans les véhicules dotés d’un écran passager avant, les vidéoclips et les paroles demeurent accessibles sur cet écran pendant la conduite, et les passagers peuvent continuer d’ajouter des chansons à la file d’attente partagée.

Une fois le véhicule stationné, l’ensemble des fonctions et la navigation élargie reviennent sur l’écran central MMI. Selon Spotify, les vidéos et les paroles s’affichent aussi sur l’écran central pendant la recharge d’un modèle électrique.

Téléchargement gratuit, compte Spotify et connexion de données requis

L’application Spotify se télécharge gratuitement dans l’Audi Application Store. Son utilisation exige un compte Spotify actif et une connexion de données ; les coûts varient selon le marché et le forfait Spotify choisi. Spotify précise que les abonnés Premium comme les utilisateurs de la version gratuite y ont accès.

Selon Spotify, la connexion au compte se fait une seule fois à l’aide d’un code QR ou d’un code de jumelage, et la lecture reprend automatiquement au démarrage du véhicule.

Spotify revendique plus de 777 millions d’utilisateurs dans le monde et se décrit comme le service d’abonnement de diffusion audio en continu le plus populaire.