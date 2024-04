Les Audi Q7 PHEV et Q8 PHEV 2025 reçoivent plus d’autonomie, mais demeurent indisponibles en Amérique

En ce moment, ces modèles ne sont pas attendus en Amérique du Nord.

Ces VUS rafraichis offriront jusqu’à 90 km d’autonomie électrique selon la norme WLTP City.

Les PHEV sont aussi disponibles avec la direction aux quatre roues et la stabilisation active du roulis pour la première fois.

Quelques mois après avoir dévoilé les versions rafraîchies de ses grands VUS Q7 et Q8 pour l’année modèle 2025, Audi donne plus de détails sur la version hybride rechargeable de ces deux modèles.

Comme auparavant, ceux-ci seront propulsés par un moteur V6 de 3,0 litres associé à un système hybride, mais ils seront désormais plus puissants et offriront une plus grande autonomie électrique.

En effet, la batterie a été redessinée pour être plus dense en énergie, ce qui permet de stocker une capacité de 25,9 kWh sous le plancher du compartiment à bagages.

Il en résulte une autonomie en mode tout électrique annoncée à 90 kilomètres selon le cycle WLTP City. Il est toutefois important de rappeler que cette méthode de test est généralement beaucoup plus optimiste que la norme EPA à laquelle nous sommes habitués en Amérique du Nord.

Comme pour de nombreux véhicules Audi, le même groupe motopropulseur sera proposé en deux versions : la 55 TFSI e Quattro bénéficiera d’une puissance de 394 chevaux et d’un couple de 443 lb-pi, et la 60 TSFI e Quattro d’une puissance de 490 chevaux et d’un couple de 516 lb-pi.

Le chargement d’une batterie vide peut être effectué en trois heures et 45 minutes à une puissance maximale de 7,4 kW.

Les révisions apportées au logiciel du groupe motopropulseur aideront également les Q7 PHEV et Q8 PHEV 2025 à être plus efficaces, notamment en reliant le système de gestion de la batterie au système de navigation afin d’utiliser au mieux l’énergie électrique lors d’un trajet, en veillant à ce que le véhicule consomme le moins de carburant possible.

Le véhicule utilise désormais le capteur radar orienté vers l’avant pour déterminer s’il doit fonctionner en roue libre avec le moteur allumé ou éteint lorsque le conducteur lève le pied de l’accélérateur, en fonction de la distance qui le sépare de la voiture précédente.

Le mode entièrement électrique a également été modifié pour rester actif même si la pédale d’accélérateur est enfoncée au plancher, ce qui limite la vitesse maximale à 135 km/h.

Comme les autres versions des Audi Q7 et Q8 2025, les variantes rechargeables bénéficient de caractéristiques supplémentaires dans le cadre du rafraîchissement, notamment des phares DEL matriciels en option avec signature DRL personnalisable, des feux arrière OLED, de nouveaux designs de jantes, de nouveaux systèmes d’aide à la conduite et de nouvelles garnitures décoratives pour l’intérieur.

Plus important encore, les versions hybrides rechargeables seront disponibles pour la première fois avec des options telles que la direction aux quatre roues et la stabilisation active du roulis, deux technologies qui améliorent la maniabilité et la manœuvrabilité, selon Audi.

Comme pour les modèles précédents, les versions hybrides rechargeables Audi Q7 TFSI e Quattro et Q8 TFSI e Quattro 2025 ne seront pas disponibles en Amérique du Nord, du moins pas au moment du lancement.

Cela signifie que les acheteurs canadiens intéressés par les VUS non électriques les plus grands et les plus chers d’Audi auront le choix entre un quatre cylindres turbocompressé et un V6 3,0 litres turbocompressé, tous deux équipés d’un système hybride léger. Le Q8, plus exclusif, est équipé de série du six cylindres.

Pour plus de performances, les SQ7 et SQ8 sont équipés d’un V8 turbocompressé de 4,0 litres et le RS Q8, encore plus dynamique, bénéficie d’une version plus puissante de ce même moteur.

Il sera intéressant de voir si Audi décide d’introduire la version hybride branchable de ces modèles en Amérique du Nord dans les années à venir, d’autant plus que le constructeur prévoit d’avoir de plus en plus de véhicules électrifiés dans sa gamme au cours de la décennie.