Audi annule le projet de familiale haute performance RS 6 e-tron, selon des sources

Les défis liés à la demande mettent fin à la RS 6 e-tron — mais ça ne devrait pas être une question de ventes

La RS 6 e-tron aurait été annulée en raison d’un intérêt limité du marché et de coûts de production jugés trop élevés.

Les A6 et S6 e-tron de série poursuivront leur carrière en Europe et en Amérique du Nord.

Les ventes de la RS 6 Avant actuelle ont bondi de 41 %, preuve d’un intérêt toujours vif pour ce type de voiture.

Audi aurait abandonné ses plans de développement d’une RS 6 e-tron, version haute performance et électrique de sa gamme A6, en raison d’un manque d’intérêt du marché. Cette décision serait motivée par des sources internes qui avancent que le modèle ne se vendrait pas suffisamment pour justifier les coûts de production.

Les A6 e-tron et S6 e-tron standards demeurent dans la gamme électrifiée d’Audi en Europe et en Amérique du Nord, mais la déclinaison RS 6 n’irait pas de l’avant. Les sources internes citent les performances commerciales de la e-tron GT comme indicateur d’un appétit limité de la clientèle pour les familiales électriques surpuissantes.

Même si l’intérêt envers la GT est limité — pour plusieurs raisons, notamment le fait qu’elle n’a ni héritage, ni attrait, ni véritable statut — une RS 6 Avant e-tron aurait facilement pu incarner le porte-étendard de la gamme e-tron, même à un prix avoisinant les 200 000 $. La RS 6 est un véhicule aspirational, alors que la GT ne représente rien. À notre avis, c’est une erreur.

L’actuelle RS 6 Avant, propulsée par un moteur V8 biturbo, continuera d’être vendue sur plusieurs marchés. Toutefois, ce modèle devrait être éventuellement remplacé par une nouvelle génération, basée sur la version mise à jour de la plateforme A6 à essence. Audi n’a pas confirmé si cette remplaçante conservera un moteur à combustion ou adoptera une motorisation hybride, comme c’est le cas chez Bentley, Lamborghini et Porsche.

Les ventes mondiales de la RS 6 Avant actuelle ont augmenté de 41 % d’une année à l’autre, portées par l’intérêt constant envers les familiales sportives et l’incertitude entourant l’avenir des voitures performantes à essence. La compétition venant de modèles comme la BMW M5 Touring, ainsi que des offres potentielles de Mercedes-AMG, contribuerait aussi à l’élan observé dans ce segment de niche. Il est vrai qu’on ne croise pas encore beaucoup de Porsche Taycan Sport ou Cross Turismo sur les routes…

Malgré l’annulation de la RS 6 e-tron, Audi prévoit de continuer à offrir des modèles électriques à haut rendement, dont la S6 e-tron de 543 chevaux.