Audi fait revivre la NSU Prinz 4 sous une forme électrique

Pour célébrer le 150e anniversaire de son usine de Neckarsulm, Audi fait revivre la NSU Prinz 4 de 1961 sous la forme d’un véhicule électrique délirant.

Le site de production Audi de Neckarsulm commémore son 150e anniversaire de manière électrisante, grâce au travail innovant de douze apprentis. Ces jeunes talents ont redonné une nouvelle vie à la NSU Prinz 4, un modèle classique produit sur le site entre 1961 et 1973, en créant une version électrifiée, baptisée « EP4 ». Soucieux d’honorer cet anniversaire tout en créant un véhicule à la fois élégant et rapide, les apprentis se sont lancés dans un projet remarquable qui a débuté en janvier 2023.

Ces derniers ont dû relever une série de défis pour transformer la NSU Prinz 4 de 1971, qui était restée inexploitée pendant des décennies. Le projet comprenait des travaux de dérouillage et de carrosserie, mais le changement le plus important a été le remplacement du moteur à essence à deux cylindres d’origine par un moteur électrique de 240 chevaux provenant d’une Audi e-tron de 2020. Ce moteur est alimenté par une batterie provenant d’une Audi Q7 TFSI hybride rechargeable.

L’EP4 conserve des éléments clés du design de la NSU Prinz pour honorer son héritage. Cependant, il affiche sa nouvelle identité avec une carrosserie peinte en Suzuka Grey et Brilliant Black d’Audi, soulignée par le lettrage anniversaire « 150 ». Le châssis et la carrosserie du véhicule ont subi d’importantes modifications afin de répondre à l’augmentation substantielle de la puissance. Aidés par Audi Design, les apprentis ont eu recours à l’impression 3D pour créer des ailes plus musclées qui laissent entrevoir les prouesses athlétiques de l’EP4.

À l’intérieur, l’esthétique minimaliste de la voiture est évidente, avec un arceau de sécurité de couleur jaune contrastant avec l’intérieur largement noir. Les stagiaires ont utilisé diverses technologies, notamment l’impression 3D et les composants en fibre de carbone, tout au long du projet, appliquant efficacement les compétences acquises au cours de leur formation.

L’EP4 est un symbole emblématique de l’histoire du site, tout en suscitant l’enthousiasme pour les futurs projets entièrement électriques d’Audi sur le site de Neckarsulm. Le projet ne met pas seulement en évidence les capacités impressionnantes des apprentis d’Audi, mais souligne également l’engagement de l’entreprise en faveur des technologies innovantes et durables.