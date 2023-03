Audi Driving Experience 2023 : au volant du passé et de l’avenir de la marque

Le programme Audi Driving Experience n’est pas disponible à l’achat encore.

Seuls les clients de la marque peuvent y participer.

À cette édition 2023, le constructeur avait réuni des bolides essence et d’autres, carburant à l’électricité.

Notre-Dame-de-la-Merci, QC – Pour la majorité d’entre nous, conduire une voiture ou un VUS n’est qu’une manière plus personnelle – contrairement aux transports en commun – de se déplacer au quotidien. Mais, pour d’autres, conduire est bien plus que ça : c’est un style de vie, une manière de s’exprimer, un but à atteindre ou simplement une façon de s’amuser derrière le volant de sa voiture préférée.

C’est surtout sur cet aspect que se concentre le programme Audi Driving Experience, une expérience de conduite – le nom le dit – taillée sur mesure pour la clientèle de la marque aux quatre anneaux. Malheureusement, au moment d’écrire ces lignes, ce forfait de conduite hivernale n’est pas encore disponible à l’achat comme c’est le cas chez Porsche avec son propre programme de conduite hivernale.

Mais, pour la presse automobile, cette invitation d’Audi Canada nous a permis de renouer avec trois des plus récents modèles de la marque aux quatre anneaux, mais aussi de constater les disparités qui existent entre une voiture traditionnelle – munie d’une motorisation thermique – et une voiture électrique lorsqu’elles sont placées dans un environnement où l’adhérence est grandement réduite, comme c’est souvent le cas au Complexe Mécaglisse.

Retour sur une journée plaisante certes, mais également fort instructive à plusieurs égards.

Un mélange essence-électricité sur glace

Comme prévu, le constructeur d’Ingolstadt cherche aussi à séduire les participants à sa journée de conduite hivernale avec des modèles aux prétentions sportives, mais également ceux qui représentent l’avenir de la marque. Il avait donc une représentante du passé à ce festival d’adrénaline glacée, soit une RS 6 Avant, la voiture familiale la plus puissante et racée de la gamme Audi.

Du côté électrique, l’avenir était représenté par le nec plus ultra de la famille électrique, soit la RS e-tron GT, ainsi que le petit nouveau du groupe, l’utilitaire Q4 e-tron. Vous aurez déjà compris que le plus abordable des trois est également le plus posé du trio, et ce, même si les développements des dernières années ont permis aux ingénieurs d’Audi de développer parmi les meilleures sportives de la planète.

Avec une puissance de 295 chevaux et un couple optimal de 332 lb-pi, l’Audi Q4 e-tron – et sa variante Sportback – n’est pas ce qu’on appelle un monstre de puissance. En fait, il partage sa plateforme MEB avec le Volkswagen ID.4, atterri sur nos routes plusieurs mois avant le modèle Audi.

La super berline RS e-tron GT est un autre type d’animal. Moins pratique que l’utilitaire compact, la livrée la plus puissante de la gamme e-tron GT est un très bon aperçu du potentiel de l’énergie électrique à bord de l’automobile en général. Avec une puissance combinée de 590 chevaux (ou 637 ch en mode Boost pour 2,5 secondes) et un couple de 612 lb-pi, la cousine de la Porsche Taycan Turbo – les deux modèles partagent la même plateforme, mais aussi le même groupe motopropulseur – n’a rien à envier à l’autre bolide RS présent à cette journée de conduite sur glace, l’Audi RS 6 Avant.

En effet, à titre de comparaison, les organisateurs avaient aussi trimbalé deux exemplaires de la super familiale, la version pimentée qui sort de l’usine du constructeur avec un moteur V8 biturbo de 4,0-litres livrant une puissance de 591 chevaux et un couple de 590 lb-pi, le tout via une boîte automatique à huit rapports et un le bon vieux système à rouage intégral Quattro et son différentiel central qui s’occupe de distribuer la puissance aux deux essieux selon les besoins du moment. Malgré son contenu technologique très poussé, la familiale représente le passé de la marque.

Slalom utilitaire

La journée s’est amorcée avec un exercice de slalom qui a permis de découvrir les différents modes de conduite disponibles avec le système Audi Drive Select à bord du nouveau Q4 e-tron et de sa variante Sportback.

En désactivant le contrôle de traction et l’antipatinage, le multisegment s’est montré plus joueur lors des dérapages contrôlés avec l’effet de pendule. En poussant un peu plus fort, les participants ont d’ailleurs pu se rendre compte que le Q4 e-tron pouvait facilement déraper et sortir de la trajectoire prévue.

À mesure que les véhicules empruntaient le circuit recouvert de neige, la surface glacée se découvrait, ce qui compliquait quelque peu la tâche des participants. Et malgré la présence de pneus d’hiver équipés de crampons, ceux-ci n’étaient tout simplement pas assez longs pour mordre dans la glace. Malgré tout, le véhicule s’est franchement bien comporté durant ces premières minutes de conduite hivernale.

Mon mode préféré a certainement été celui où le contrôle de traction était partiellement désactivé – ou mode Sport –, ce qui permettait un peu plus d’angle dans les manœuvres de dérapage, sans toutefois perdre le contrôle grâce à l’implication des systèmes d’aide à la conduite.

Un duel au sommet entre le passé et l’avenir

Les prouesses au volant du Q4 e-tron étaient déjà amusantes, mais Audi avait réservé le meilleur pour le dessert. En effet, le deuxième exercice consistait à mettre en pratique la célèbre manœuvre de rallye également baptisée « scandinavian flick ». Dans un large virage à droite, la voiture devait tout d’abord utiliser le transfert de poids vers la gauche, avant de justement relâcher l’accélérateur ou freiner légèrement (pour ramener le poids vers l’avant du véhicule) et tourner le volant vers la droite et ainsi déclencher un dérapage vers la droite, tout en prenant soin de garder l’angle le plus longtemps possible, jusqu’à la prochaine ligne droite.

Pour cet exercice, les deux autres véhicules Audi étaient disponibles. J’ai pu tout d’abord m’élancer au volant de la RS 6 Avant, la familiale qui a suffisamment de puissance sous le pied droit pour effectuer ce genre de manœuvre, le V8 biturbo qui fait entendre les efforts du conducteur lorsqu’il enfonce son pied droit dans le plancher de la voiture pour continuer la « drift » sans trop de misère.

Je dois l’avouer, j’avais déjà un faible pour la berline électrique de la marque, elle qui m’avait beaucoup plu lors de mon premier contact sur la route. Mais, cette fois, la RS e-tron GT allait devoir m’éblouir pour surpasser le mélange d’agressivité et de confort qu’offre la super familiale du constructeur. Et devinez quoi, la RS e-tron GT a vraiment livré la marchandise, notamment par sa facilité à maintenir les dérapages, mais également par son centre de gravité très bas. La berline électrique est loin d’être un poids plume, mais sa batterie boulonnée sous le plancher fait en sorte que la voiture est « scotchée » à la route.

D’ailleurs, cette réalité a été amplifiée par l’exercice de dérapage en cercle qui, comme son nom l’indique, consistait à maintenir le plus longtemps possible un dérapage autour d’un banc de neige central. Bien que la RS 6 Avant n’ait eu aucune misère à faire décrocher l’essieu arrière pour partir en dérapage, c’est une fois de plus la RS e-tron GT qui s’est montrée d’une facilité déconcertante à tourner en rond. En fait, j’ai dû m’arrêter à cause de l’accumulation de neige sur les flancs et le pare-brise de la voiture, et ce, malgré les essuie-glaces qui fonctionnaient à leur vitesse la plus élevée. Je n’avais presque plus de visibilité à l’extérieur de la voiture.

Évidemment, un pilote professionnel est capable de faire mieux avec l’une ou l’autre de ces voitures, mais je dois me rendre à l’évidence, la voiture électrique, avec son rouage intégral entièrement variable, est plus facile à contrôler du bout du pied droit – qui peut facilement moduler la puissance à appliquer – lorsqu’il est question de ce type de conduite un peu plus enjouée.

Malgré mon attachement à la voiture « traditionnelle », je n’ai d’autre choix que d’embrasser l’option électrique qui ne peut que s’améliorer au fil des années.